Digitaal belangrijker dan print

NU.nl en de andere digitale activiteiten van Sanoma worden steeds belangrijker voor het Fins-Nederlandse mediabedrijf. In het laatste kwartaal van vorig jaar haalde Sanoma, eigenaar van onder meer Donald Duck, Libelle en de tv-zenders van SBS, voor het eerst meer omzet uit ‘digitaal’ dan uit ‘print’ (papier).

Die trend zal zich dit jaar voortzetten nu de advertentiemarkt voor met name papieren tijdschriften, jarenlang Sanoma’s grootste inkomstenbron, zal blijven dalen. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend bij de presentatie van de jaarcijfers.

Sanoma vertoonde in 2016 een opmerkelijk herstel na een verliesgevend 2015. Het concern slaagde erin met onder meer de webshop en het tv-programma van interieurblad VT Wonen en de nieuwssite en online tv-zender van glossy LINDA succesvolle stappen te zetten in de digitalisering van zijn bladen. Belangrijker voor het herstel waren echter de forse bezuinigingen die het concern doorvoerde, met name door personeel te ontslaan. „Succesvolle kosteninnovaties”, noemt Sanoma ze zelf.

Die besparingen leverden volgens Susan Duinhoven, bestuursvoorzitter van Sanoma, in 2016 al zoveel op dat zij direct de verwachtingen voor 2017 moest temperen. Het resultaat zal dit jaar stabiel zijn. De beurs in Helsinki reageerde teleurgesteld. Het aandeel Sanoma sloot dinsdag bijna 12 procent lager.

Terwijl veel mediabedrijven minder afhankelijk proberen te worden van de advertentiemarkt, haalt de Belgisch-Nederlandse tak van Sanoma nog steeds 41 procent van zijn omzet uit reclame. Voor heel Sanoma, inclusief de Finse tv-zenders en dagbladen, steeg het percentage van 34,8 naar 35,7 procent. Dat is een kwetsbare positie nu Facebook en Google veel advertentiegelden wegkapen van traditionele media.

Bovendien daalt de kijktijd naar tv-zenders als SBS al jaren, dat in 2016 zijn marktaandeel zag dalen in de commercieel interessantste doelgroep van 20- tot 54-jarigen. Dat komt mede door het EK voetbal en de Olympische Spelen, die veel kijker trokken bij de concurrentie.

Sanoma wil komend jaar blijven inzetten op online video. Dat lijkt een deel van de reclamemarkt waarin nog groei zit. LINDA.tv en video’s van NU.nl, dat nu maandelijks tweederde van alle Nederlanders bereikt, worden zo nog belangrijker.