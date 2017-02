Defensie wil onlinepropaganda IS ondermijnen

Het Nederlandse leger wil zich wapenen tegen desinformatie en propaganda via social media door vijandelijke groeperingen zoals Islamitische Staat. Dit zegt Tom Middendorp, de Commandant der Strijdkrachten, voor de start van een grote conferentie over moderne oorlogsvoering, donderdag en vrijdag in Den Haag. Het ministerie van Defensie wil bijvoorbeeld dat internetspecialisten zich mengen op socialemediakanalen van IS om de propagandamachine van de groepering te ondermijnen. Jos van der Leij, die de conferentie namens het ministerie organiseert: „We moeten de bevolking wapenen tegen misinformatie die groepen zoals IS lokaal verspreiden. We moeten daar onze feiten duidelijk tegenover kunnen zetten.”

Groeperingen zoals IS of de Taliban bespelen lokale bevolkingen in conflictgebieden zeer actief op sociale media, merkt het ministerie. Via Twitter, Facebook of andere onlinekanalen wordt soms valse informatie over buitenlandse strijdkrachten verspreid. Om het vertrouwen van de bevolking in buitenlandse missies te ondermijnen, komt het voor dat IS online stelt dat de troepen er zijn om vrouwen te verkrachten of de islam uit te roeien.

Volgens Steve Tatham, expert op het gebied van militaire gedragsbeïnvloeding, zetten vooral NAVO-troepen in conflictgebieden daar online nauwelijks iets tegenover. „Er vallen grote gaten als het gaat om het begrijpen van de situatie waarin we opereren.”

Gedragsbeïnvloeding van bevolking in conflictgebieden behoort tot het standaardwerk van militairen. Al jaren heeft Nederland ‘PsyOps-eenheden’ die met posters, banners, lokale radio-uitzendingen en gesprekken met de bevolking een positieve stemming proberen te creëren voor buitenlandse troepen in conflictgebieden. Online bestaat een dergelijke infrastructuur nog nauwelijks.

Het Nederlandse leger heeft wel een team van hackers, maar zij doen ander werk. Ze verdedigen vooral, vertelt Van der Leij. Stel dat het Nederlandse bankensysteem gehackt dreigt te worden door terroristen, dan probeert het Cyber Secrity Team een ‘tegenhack’ om dat te voorkomen.

De internetspecialisten die het leger nu wil inzetten, moeten online vooral de ‘hearts and minds’ van lokale bevolking winnen. Dat is, stelt Defensie, cruciaal voor het brengen van „duurzame vrede in conflictgebieden”. Hoeveel mensen ingezet moeten worden en hoeveel dat gaat kosten, kan Defensie nog niet zeggen. Op de conferentie wil men daarover eerst in gesprek met deskundigen.