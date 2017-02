De oplossing

Ik schrijf nu al bijna anderhalf jaar columns voor dit fantastische stuk papier en dan krijg je weleens reacties op je stukken: dat ik de Bijbel onvoldoende zou kennen (ik herlees Het Boek sinds 1989 jaarlijks en won de Nationale Bijbelquiz 2015, dank u wel) en dat ik niet mag zeggen dat mijn zus tijdens Halloween verkleed ging als Els Borst. Maar nog nooit heb ik zoveel reacties gehad als na de column die ik dinsdag schreef, over hoe vreselijk het is om jezelf terug te zien op een foto: mijn ‘overige’ inbox op Facebook puilde uit, onbekenden belden me op om te zeggen dat ook zij het haten om op de foto te gaan, en zelfs twee bekende Nederlanders stortten schriftelijk hun hart bij me uit. De dag stroomde over van herkenning en medeleven

Deze gedeelde smart zal helaas geen halve smart opleveren. Als ik er op de zoveelste polaroid weer eens uitzie als Jaap Aap is het echt geen troost dat anderen ook kut op de foto kunnen staan. En dat is erg, mensen. We moeten toch iets kunnen doen tegen deze nationale aversie om te worden geportretteerd? Enkele suggesties.

Allereerst moet de locatie waar we op de foto gaan worden gehumaniseerd: dus niet de visuele afwerkplek die het pasfotohokje is, maar een mooie lichte studio waar babygerbils ronddartelen. Voorafgaand aan zo’n kiekbeurt word je twee dagen lang gemasseerd door maatschappelijk werkers en is er Gaston Starreveld die de hele tijd in je oor fluistert dat je de mooiste en de liefste bent. Buiten staat een groep familieleden je aan te moedigen, binnen verschijnen er speciale edities van de Privé waarin je uiterlijk wordt bezongen. Vervolgens krijg je een zetpil oxazepam 500 mg en gaat Mark Tuitert twaalf uur lang foto’s van je maken terwijl hij na elke druk op de knop zegt dat hij de vader van je kinderen wil worden.

Uit de dertienduizend foto’s die hierdoor ontstaan, kiezen de vier mensen die het meest van jou houden het beste portret, daar gaan nog dertien filters en photoshops overheen en dan heb je de foto die tien jaar lang de enige afbeelding is die van jou mag worden gebruikt. Op vakantiefoto’s wordt deze foto gewoon boven je lichaam gemonteerd (daar is dan een app voor). We zullen ons niet meer bezig hoeven te houden met hoe we eruit zien, maar met andere dingen, zoals het oplossen van het wereldvoedselprobleem, oorlogen en de klimaatverandering. Zodra we goed op de foto staan, zal er eindelijk de tijd en ruimte zijn om van onze aarde een betere plek te maken. Ik vraag vanmiddag nog voor dit concept patent aan. Op naar die Nobelprijs. En vooral een mooiere wereld.

Ellen Deckwitz heeft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen