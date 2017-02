De Haagse Stemming: Wilders schittert, op Twitter en in afwezigheid

Goedemorgen! Het premiersdebat van RTL staat op losse schroeven door boycot en peilingen. Sommige politici vieren die avond liever carnaval. Wilders voert sowieso bijna alleen campagne in 140 tekens. En beleggers waarderen het cordon sanitaire rondom hem.

DEBAT SOAP: RTL moet er ernstig rekening mee houden dat het eerste en als altijd cruciaal beschouwde debat op 26 februari helemaal niet doorgaat. De debatboycot waar PVV en VVD mee dreigen als meer dan vier lijsttrekkers mogen deelnemen is serieus en zou bij de huidige peilingen werkelijkheid worden. Wilders en Rutte hebben gezien die peilingen en de keiharde aanvallen van meerdere tegenstanders niets bij het debat te winnen. “En zonder de twee grootste partijen heeft het voor RTL weinig zin een debat te organiseren”, schrijft politiek verslaggever Thijs Niemantsverdriet. Gastheer Frits Wester blijft optimistisch. Hij gaat vanochtend met de campagneleiders “gewoon weer vergaderen bij mij thuis over de opzet en de stellingen”.

Alaaf!: Er is niet alleen kritiek op het uitnodigingsbeleid van RTL, maar ook op de datum van het debat, de zondag van carnaval. Klaas Dijkhoff, staatssecretaris en officieus campagneleider van de VVD, vertelde gisteren aan de lokale krant BN DeStem dat hij het debat niet eens gaat kijken. Hij is wel geïrriteerd over de planning van RTL, maar “ik ben al een paar jaar geleden opgehouden me druk te maken over wat ze boven de sloot van carnaval vinden. Laat staan dat ik de illusie heb dat er rekening mee gehouden wordt”, aldus Dijkhoff.

Wat wij horen: Dion Grauss uit Heerlen denkt dat RTL het debat “niet toevallig” uitzendt op een moment dat er in het zuiden weinig naar gekeken wordt: “De PVV heeft in Limburg veel aanhang.” Jesse Klaver die uit Roosendaal komt en vandaag binnen de foutmarge van het debat valt, had de carnavalsviering al afgezegd vanwege de campagne, maar zijn familie vindt dat onzin. “Klaas heeft tenminste zijn prioriteiten op orde!”, appte een neef na het Brabantse nieuws.

WILDERS’ WAY: De boycot van Wilders, uit Venlo, lijkt niets met carnaval te maken te hebben, maar alles met zijn campagnestrategie om vrijwel exclusief in 140 tekens met de buitenwereld te communiceren. Zijn verkiezingsprogramma is niet veel langer. Contact met kiezers heeft hij niet en met journalisten praat hij nauwelijks. Niet nodig, zo blijkt uit de peilingen, en bovendien gratis, schrijft politiek verslaggever Enzo van Steenbergen. De nieuwe PVV-campagnespot is zo te zien ook nogal low budget.

Niet normaal: Rutte reageerde gisteren bij Jinek en noemde het gephotoshopte beeld dat Wilders had verspreid van Pechtold tussen sharia-aanhangers “niet normaal” en “totaal smakeloos”. “Ook kinderen zien dat, die denken dat het echt is.” Volgens de VVD-leider lost het plaatsen van dit soort nepbeelden helemaal niks op en kan de veiligheid van Pechtold erdoor gevaar lopen. Hij belde er met Pechtold over, maar bekende met Wilders al sinds 2014 geen “lang gesprek” meer te hebben gevoerd.

LEUKE DINGEN VOOR DE MENSEN: Een Kamermeerderheid van VVD, D66, SP en PVV wil de verplichte eigen bijdrage van gefortuneerde ouderen voor hun verpleegzorg schrappen, meldt het AD. Schrappen van de sinds 2013 bestaande regeling zou 156 miljoen kosten. De krant legt ook uit waarom er deze campagne steeds nieuwe, dure, politieke plannetjes bijkomen, bovenop alle uitgaven die al in de verkiezingsprogramma’s staan. De prognoses van het CPB zijn namelijk verder verbeterd. Partijen kiezen allemaal voor meer uitgaven boven het verminderen van de staatsschuld. “Het is bijna moeilijk om het geld op te krijgen”, zou ook uit de doorrekening van verkiezingsprogramma’s blijken die volgende week openbaar wordt. Klaver wil maar liefst 27 miljard euro verschuiven richting milieu en banen, door een grootscheepse belastinghervorming, zegt hij op de voorpagina van het FD.

Beleggers blij: Wat voor politieke partijen ook gunstig is: de lage rente op de staatsschuld maakt afbetalen nog minder nodig. En Hollands schuldpapier is populair. “De verwachte overwinning van de PVV heeft de vraag van beleggers naar Nederlandse schuld niet aangetast. Mede dankzij het cordon sanitaire”, schrijft het FD. Omdat de meeste partijen Wilders hebben uitgesloten, zijn beleggers niet bang voor politieke instabiliteit in Nederland.

AFGEHAMERD: De Eerste Kamer stemde gisteren in met het afpakken van paspoorten van jihadisten. De Tweede Kamer verbood bij toekomstige verkiezingen het fenomeen van lijstverbindingen. Het lek in de Stemwijzer is weer dicht.

WAT WIJ LEZEN: 50Plus klinkt meestal als 65Plus, omdat de partij zich vooral druk maakt over pensioenen en de leeftijd van Kamerleden. Maar in de leeftijdsgroep tussen 50 en pensioen is meer aan de hand waar de partij garen bij kan spinnen, meldt De Telegraaf op basis van CBS-cijfers. Langdurige armoede kwam in 2015 steeds vaker voor bij gezinnen waar de kostwinner in die categorie valt.

Fiscusperikelen: Wiebes, die vandaag en morgen weer naar de Kamer wordt geroepen vanwege de Belastingdienst, heeft er een nieuwe kwestie bij. Trouw meldt vanochtend dat de fiscus de aangiftes van bedrijven nauwelijks controleert.

Sleepnetwet: De Tweede Kamer behandelt vandaag de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Asscher moest zich gisteren verdedigen voor zijn steun in het kabinet daaraan, nadat een zestien jaar oud artikel van zijn hand was opgedoken waarin hij zich uitspreekt tegen ruime bevoegdheden van de geheime dienst. Christiaan Pelgrim (@christiaanpe) volgt het debat.

Gasdebat: Het debat in Groningen tussen lijsttrekkers - minus, ook hier Rutte en Wilders - vanmiddag wordt alleen uitgezonden op RTV Noord, maar Thijs Niemantsverdriet (@thijsniemant) is erbij.

Klavertour: Jesse Klaver, toch in Groningen, houdt daar opnieuw een meetup. Titia Ketelaar (@titia_k) gaat kijken.

“Van de mensen die ik nu ken in de Kamer? Die zou ik allemaal vertrouwen. (Ook Wilders) ja.”

Marianne Thieme in de Volkskrant op de vraag welke politicus ze genoeg vertrouwt om haar huis aan uit te lenen.