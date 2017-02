Commandant Oekraïnse rebellen gedood bij aanslag

Een vooraanstaande separatistenleider is woensdagochtend in Oost-Oekraïne door een aanslag om het leven gekomen. Dat hebben de autoriteiten van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk in een verklaring bevestigd.

De 36-jarige Michail Tolstych overleed na een explosie in zijn kantoor in Donetsk. Er zou met een raketwerper op zijn kantoor geschoten. Een woordvoerder van de Volksrepubliek heeft de aanslag een “terroristische daad” genoemd en beschuldigt de Oekraïense geheime dienst, schrijft het Russische persbureau TASS.

Somalië-Bataljon

Tolstych, ook bekend onder zijn nom de guerre ‘Givi’, was als aanvoerder van het ‘Somalië-Bataljon’ een van de belangrijkste commandanten in de strijd met Kiev. Voordat de oorlog in Oost-Oekraïne uitbrak diende hij als tankcommandant in het Oekraïense leger. In april 2014 sloot hij zich aan bij de separatisten die gesteund door Rusland een onafhankelijke republiek uitriepen. Sindsdien deed hij onder andere mee aan gevechten rond Slavjansk, zijn geboortestad Ilovajsk en het vliegveld van Donetsk.

Door lokale autoriteiten werd Tolstych geroemd als held, maar door Kiev werd hij verguisd als een oorlogsmisdadiger die Oekraïense krijgsgevangenen zou mishandelen. Tolstych stond op de sanctielijst van de Europese Unie.

Motorola

Het is niet de eerste separatistenleider die door een aanslag om het leven komt. In oktober 2016 overleed Arseny Pavlov, beter bekend als ”Motorola”, na explosie in de lift van zijn woning in Donetsk. Pavlov vocht tijdens verschillende gevechten zij aan zij met Tolstych.

Tolstych stond er om bekend dat hij de strijd met het Oekraïense leger wilde voortzetten. De afgelopen weken zijn de gevechten in Oost-Oekraïne weer opgelaaid. De oorlog heeft inmiddels bijna 10.000 mensen het leven gekost.