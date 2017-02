Colombiaanse president kreeg mogelijk geld Odebrecht

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos is in verlegenheid gebracht vanwege de mogelijke betaling van steekpenningen door het Braziliaanse aannemer Odebrecht. Santos zou in 2014 voor 1 miljoen dollar aan donaties hebben ontvangen van het bouwbedrijf als bijdrage aan zijn herverkiezingscampagne, meldt persbureau AP.

De Colombiaanse openbaar aanklager Nestor Martinez stelt in een korte verklaring dinsdag dat hij de kiesraad heeft gewezen op de verdenking zodat ze mogelijk een onderzoek kunnen starten. Het is niet bekend welk bewijs Martinez zou hebben voor zijn claim en of de gesuggereerde donatie verboden is.

Odebrecht is momenteel betrokken bij een grootschalig corruptieonderzoek. Het bedrijf gaf eerder toe dat het voor zo’n 800 miljoen dollar aan steekpenningen zou hebben betaald in ruil voor opdrachten in Zuid-Amerika. Ex-topman Marcelo Odebrecht werd vorig jaar tot ruim 19 jaar cel veroordeeld vanwege omkoping, witwassen en deelname aan georganiseerde misdaad.

Odebrecht is schuldig bevonden aan het kunstigmatig ophogen van rekeningen aan het Braziliaanse Petrobras. Een deel van de opbrengst daarvan zou zijn gebruikt voor steekpenningen aan politici. In ruil kreeg het bedrijf weer bouwopdrachten. De onderneming zelf moest onder meer een boete van 3,5 miljard dollar betalen in de VS.

Nobelprijs

Het bericht over de donatie van Odebecht aan Santos is saillant. De Colombiaanse president ontving in 2016 de Nobelprijs voor de Vrede omdat hij vredesonderhandelingen met rebellenbeweging FARC tot een goed einde wist te brengen. Daarmee kwam er een einde aan de langdurige burgeroorlog in het Zuid-Amerikaanse land. Woensdag gaan bovendien de gesprekken met de kleinere rebellenbeweging ELN van start.

Santos heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Zijn voormalige campagnemanager stelt dat elke suggestie van een verband tussen Odebrecht en Santos ongefundeerd is. Vorige maand verklaarde de president nog dat tot op heden niemand van zijn regering is beschuldigd van het aannemen van steekpenningen van Odebrecht maar dat als dat zou gebeuren hij wenste dat “het gehele gewicht van de wet op hen zou neerdalen”.