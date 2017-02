Chef de mission Hendriks: Tokio de nieuwe standaard

Een eerste, grondige kennismaking met Tokio als olympische stad in 2020 heeft Maurits Hendriks enthousiast gemaakt. De chef de mission, die woensdagochtend van een werkbezoek terugkeerde uit Japan, verwacht over drieënhalf jaar qua organisatie een nieuwe standaard voor de Spelen. Een opluchting na de slechte ervaringen in Rio de Janeiro.

Hendriks baseert zijn geestdrift op de opzet van de Zomerspelen, de hoge organisatiegraad en de gemaakte vorderingen. Vrijwel alle sportaccommodaties zijn klaar. Het was niet zijn kennismaking met olympisch Tokio, maar wel de eerste keer dat hij op uitnodiging van het organisatiecomité in de gelegenheid was accommodaties te bezichtigen.

Posters in het metrostation bij het olympisch stadion in Tokio. Hier komen de Olympische Spelen van 2020. Paul Raats/ANP De tafeltennishal in Tokio. Hier komen de Olympische Spelen van 2020. Paul Raats/ANP Een loopbrug tussen Metropolitan Gymnasium en het te bouwen olympisch stadion in Tokio. Hier komen de Olympische Spelen van 2020. Paul Raats/ANP Werkzaamheden aan het olympisch stadion in Tokio. Hier komen de Olympische Spelen van 2020. Paul Raats/ANP

Prachtig olympisch dorp

Het cluster rond Tokyo Bay, wat het hart van de Spelen vormt, is volgens Hendriks heerlijk compact, met een prachtig olympisch dorp. „De eigenaren van de appartementen na de Spelen wonen dan op een bevoorrechte plek, met uitzicht over de baai”, meent de chef de mission. Een opluchting na de problemen die hij heeft ondervonden in Rio de Janeiro, waar het dorp aan de rand van de stad lag en kamers bij aankomst vrijwel onbewoonbaar bleken te zijn.

Maar het meest onder de indruk was Hendriks van het zogeheten heritage cluster, waarmee de accommodaties worden bedoeld die ook op de Spelen van 1964 zijn ge bruikt. Hendriks opgetogen: „Je denkt in eerste instantie: Wat moeten we met gebouwen die meer dan vijftig jaar oud zijn? Maar die zijn voortreffelijk onderhouden en nog goed bruikbaar. Zo kan het gebeuren dat er opnieuw gejudood wordt in de beroemde Budokan, waar Anton Geesink in 1964 goud won. Een historische plek in de Nederlandse sportgeschiedenis.”