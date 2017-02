Brexitwet definitief door Brits Lagerhuis aangenomen

Het in gang zetten van de Brexit-onderhandelingen is een stap dichterbij. Het Britse Lagerhuis nam definitief een wet aan die premier Theresa May van de Conservatieven in staat stelt de zogeheten Artikel 50-procedure te starten, meldt de BBC. 494 leden van het Lagerhuis stemden voor, 122 tegen. Nu kan de wet worden voorgelegd aan het Hogerhuis.

Vorige week werd in een eerste stemming ook al door een ruime meerderheid steun uitgesproken voor de wet. Vervolgens konden parlementariërs amendementen indienen en zijn alle procedures nog een keer besproken in het Lagerhuis. Eén in het oog springend amendement behelsde het geven van een permanente verblijfsstatus aan in het VK wonende EU-burgers, voor als het land uit de Unie gestapt is. Dat amendement werd afgewezen.

Binnen de Labour Party zorgde de stemming wel voor onenigheid. Vorige week stemden 47 van de 229 Lagerhuisleden al tegen de wet. Ditmaal stemden zelfs 52 van hen tegen. Clive Lewis stapte op als minister van Handel in het Labour-schaduwkabinet.

Supreme Court

Premier May wil voor het einde van maart officieel de procedure van uittreding uit de EU starten. Eind januari besliste het Britse Supreme Court dat May niet zelfstandig kon beslissen om met de onderhandelingen te beginnen. Eerst moest het parlement zich erover uitspreken.

Het hof besloot ook dat er geen toestemming nodig was van deelparlementen in Schotland, Noord-Ierland en Wales. Dinsdag wees het Schotse parlement de Brexit af, maar door de uitspraak van het hof was die stemming puur symbolisch.