Bas Jan Ader enige Nederlander op hoofdtentoonstelling Biënnale Venetië

Beeld uit ‘I’m too sad to tell you’ (1970-’71). Bas Jan Ader

Op de hoofdtentoonstelling van de Biënnale van Venetië zal slechts één Nederlandse kunstenaar vertegenwoordigd zijn: de in 1975 op zee vermist geraakte Bas Jan Ader. Directeur Christine Macel selecteerde voor de centrale expositie, getiteld Viva Arte, in totaal 120 kunstenaars uit 51 verschillende landen. Onder hen opvallend veel niet-westerse kunstenaars, uit landen als Vietnam, Marokko, Guatemala, Saoedi-Arabië, Zambia en Pakistan.

Van de 120 kunstenaars op de tentoonstelling doen er 103 voor het eerst mee aan de Biënnale. Veel gevestigde namen telt de lijst dus niet. Franz West, Kiki Smith, Philippe Parreno, Anri Sala en Olafur Eliasson zijn de grootste sterren die op de deelnemerslijst prijken.

Volgens Macel zal haar tentoonstelling gaan over ‘humanisme’ en bestaan uit een route die langs „negen hoofdstukken of families van kunstenaars” leidt. De tentoonstelling zal van 13 mei t/m 26 november te zien zijn in de Giardini en de Arsenale in Venetië.