Alfons Groenendijk nieuwe trainer ADO Den Haag

ADO Den Haag heeft al een dag na het ontslag van trainer Zeljko Petrovic een vervanger gevonden. Alfons Groenendijk wordt per direct de nieuwe coach van de Hagenezen, zo meldde de club woensdagochtend op haar website, voordat het bericht weer verwijderd werd. Groenendijk wordt woensdagmiddag gepresenteerd en tekent een contract tot het eind van het seizoen, met een optie voor nog twee seizoenen.

De oefenmeester moet de Haagse club voor degradatie behoeden. ADO staat momenteel op de zestiende plek in de Eredivisie, met één punt achterstand op de nummer laatst Go Ahead Eagles.

Groenendijk was eerder trainer van onder meer Willem II, FC Den Bosch en Jong Ajax. Vorig seizoen bereikte de coach met Excelsior de vijftiende plek in de Eredivisie, maar gingen beide partijen al na één seizoen uiteen vanwege een verschil van inzicht over de te volgen koers bij de club.

Groenendijk zijn spelerscarrière bij de club uit de Hofstad. Hij speelde tussen 1982 en 1987 in totaal vijf seizoenen voor de Hagenezen. Daarna kwam hij onder meer uit voor Ajax en Manchester City.



