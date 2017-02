16 jaar cel in hoger beroep voor Utrechtse serieverkrachter

In hoger beroep is de Utrechtse serieverkrachter Gerard T. woensdag opnieuw veroordeeld tot zestien jaar celstraf. Het Openbaar Ministerie eiste eerder zestien jaar, dezelfde straf die T. in zijn vorige rechtszaak kreeg.

Het gerechtshof in Arnhem acht T. nog steeds schuldig aan vier verkrachtingen. Volgens de rechter is “er vrees voor herhaling”, vandaar de lange celstraf. De jonge leeftijd van de slachtoffers, het gebruik van buitensporig geweld en het feit dat een van de meisjes nog maagd was, beschouwt de rechter als strafverzwarende omstandigheden.

Ook in zijn vorige rechtszaak, in februari 2016, kreeg T. om die redenen de maximale celstraf van 16 jaar opgelegd. Hij werd schuldig bevonden aan vier “gruwelijke” verkrachtingen tussen 1995 en 2001.

Hoger beroep

Na de uitsprak ging T. in hoger beroep, waarop het Openbaar Ministerie (OM) in december vorig jaar opnieuw zestien jaar eiste. De advocaten van T. vinden dat het dna-onderzoek rammelt en beschuldigen justitie van “tunnelvisie”.

Maar het OM ziet genoeg bewijs: het dna van de man kwam overeen met gevonden spermasporen en bovendien leken de verkrachtingen op elkaar. De dader werkte de slachtoffers hardhandig van de fiets en nam hen mee een bos of weiland in. Daar verkrachtte hij hen onder dreiging van een mes en liet hen vervolgens achter.

Het OM noemde de slachtofferverklaringen tijdens het proces “schrijnend”. Zo werd een 16-jarige scholiere na een verkrachting uren later onderkoeld gevonden, vastgebonden aan een boom. Naast de vier zaken waar T. voor veroordeeld is wordt hij aan nog 22 andere verkrachtingen gelinkt.

Klopjacht

Het onderzoek duurde twintig jaar en werd een van de grootste in de Nederlandse geschiedenis. T. ontkwam jarenlang en werd pas opgepakt in juli 2014. Toen werd dna bij hem afgenomen omdat hij verdacht werd van fietsendiefstal.

Twintig jaar zocht de politie hem. Elke vrouw was in gevaar Lees hier meer over het onderzoek:

De politie trok duizenden tips na en onderzocht 2.600 mannen. Oud-districtschef Lex-Mellink vertelde hierover een jaar geleden aan NRC:

“…Deze zaak was zo anders dan alle andere zaken die we tot die tijd hadden gehad. Het was een serie en de slachtoffers waren volstrekt willekeurig. Elke vrouw was kwetsbaar. Ik liet mijn dochter echt niet alleen naar haar hockeytraining gaan.”

De gebeurtenissen hadden destijds een enorme impact in de buurt. Ze vonden plaats bij De Uithof in Utrecht, dichtbij de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Allerlei projecten werden ingezet om studentes tegen de serieverkrachter te beschermen. Zo kwamen er pendelbussen, alarmpalen en ‘Fietspoolpunten’: mogelijkheden om samen naar school te fietsen.