Zes vragen over de juridische strijd rond Trumps inreisverbod

Nog geen drie weken is Donald Trump president, maar hij is al verwikkeld in een felle juridische strijd over zijn meest omstreden maatregel tot nog toe: het voorlopige Amerikaanse inreisverbod voor burgers van zeven overwegend islamitische landen. De juridische strijd over de executive order die Trump een week na zijn beëdiging ondertekende, strekt zich inmiddels uit van de Amerikaanse oostkust tot aan Hawaï – en vormt een krachtmeting tussen zijn invloed en die van de Amerikaanse gerechtelijke macht.

Hoe werkt de strijd om Trumps decreet? Klik op de afbeelding voor een grotere versie. Graphic Studio NRC

Daarbij gaat het uiteindelijk over de rechtmatigheid van de maatregel: is Trump als president van de Verenigde Staten bevoegd om met een pennenstreek de visa van tienduizenden mensen in te trekken, en de gehele bevolking van zeven overwegend islamitsche landen de toegang tot de VS voorlopig te ontzeggen? Of overtreedt hij met die stap de wetten van het land, met name de Grondwet?

Voordat die vraag wordt beantwoord, waarschijnlijk later deze maand door het Amerikaanse Hooggerechtshof, zijn er meerdere juridische schermutselingen over wat er in de tussentijd moet gebeuren: moet het inreisverbod voorlopig in de ijskast, totdat de rechtmatigheid ervan is getoetst? Of moet het op last van de president juist direct worden toegepast terwijl er wordt geprocedeerd?

Op die vraag spitst de strijd zich tot dusverre toe. De voornaamste, breedste rechtszaak tegen het inreisverbod is inmiddels die van de staat Washington, gesteund door de staat Minnesota. Die staten hebben met voorlopig succes betoogd dat hun bedrijven, universiteiten en burgers schade ondervinden van het decreet. Daarom gaat de staat Washington nu aan kop bij de juridische strijd.

Waar staat de juridische strijd op dit moment?

Rechter James Robart van de federale rechtbank in Seattle heeft het inreisverbod vrijdag opgeschort, omdat hij meent dat twijfels over de grondwettelijkheid ervan mogelijk gegrond zijn (hij heeft geen uitspraak gedaan over de vraag of het inreisverbod wel of niet grondwettelijk is), en omdat de staten onherstelbare schade kunnen ondervinden van de invoering ervan.

De regering-Trump is tegen die uitspraak in beroep gegaan bij het federale Hof van Beroep in San Francisco. Daarnaast heeft de regering het Hof zaterdag gevraagd om het inreisverbod direct weer in te stellen terwijl het proces loopt. Dat verzoek is door het Hof afgewezen.

Het Hof van Beroep in San Francisco houdt dinsdagavond (de nacht van dinsdag op woensdag in Nederland) een hoorzitting over de zaak. Advocaten van beide zijden kunnen dan hun argumenten mondeling presenteren.

Waarom wordt de juridische strijd gevoerd bij rechtbanken in Seattle en San Francisco?

Dat heeft te maken met de gedecentraliseerde structuur van het Amerikaanse rechtssysteem. Alle 50 staten hebben hun eigen rechtbanken, die zich uitspreken over staatswetten. Daarnaast heeft elke staat één tot vier rechtbanken die zich uitspreken over zaken rond federale wetten. In totaal zijn er 94 van die rechtbanken, de district courts. Ze zijn verspreid over het land in twaalf federale juridische regio’s, ofwel circuits.

Omdat het bij het inreisverbod gaat om immigratie en veiligheid, beide federale verantwoordelijkheden, is de zaak aangespannen bij zo’n district court: de staat Washington is naar de federale rechter gestapt in Seattle. Deze rechter, James Robart, heeft het inreisverbod vrijdag opgeschort. Omdat het immigratiebeleid landelijk gelijkmatig wordt uitgevoerd, had de opschorting betrekking op het hele land.

De staat Washington ligt in de enorme negende juridische regio van de Verenigde Staten, die het gehele westelijke deel van het land omvat, inclusief Alaska en Hawaï. Het beroep tegen de uitspraak van Robart loopt daarom bij het federale Hof van Beroep in de negende regio, het 9th U.S. Circuit Court of Appeals. Dat is gevestigd in San Francisco.

Beroep tegen uitspraken van de federale Hoven van Beroep is mogelijk bij het Amerikaanse Hooggerechtshof in Washington, D.C. Dat hoogste rechtscollege van het land kan zich daarnaast uitspreken over uitspraken rond staatswetten van het Hooggerechtshof van elke staat.

Wie doen er mee aan de rechtszaak?

Omdat de zaak in het negende district leidend is geworden, hebben diverse tegenstanders van het inreisverbod zich bij het proces gevoegd. Zo heeft een groep voormalige veiligheidsadviseurs en ministers van Buitenlandse Zaken, onder wie John Kerry en Madeleine Albright, een verklaring ingediend bij het Hof waarin wordt gesteld dat „de executive order uiteindelijk de nationale veiligheid van de Verenigde Staten ondermijnt, in plaats van ons land veiliger te maken”.

Ook een groep van bijna honderd bedrijven, waaronder Google, Apple en Microsoft, heeft een document ingediend waarin wordt gesteld dat het inreisverbod „beduidende schade toebrengt aan het Amerikaanse bedrijfsleven, innovatie en economische groei”.

Wat zijn de juridische argumenten tegen het inreisverbod?

Advocaten van de staten Washington en Minnesota menen dat het inreisverbod in strijd is met de Grondwet, omdat de overheid een voorkeur zou laten blijken voor een godsdienst boven een andere. Ook zou de maatregel discriminerend zijn op basis van godsdienst en nationale afkomst.

Bovendien heeft de president volgens de aanklagers „chaos ontketend” met zijn decreet. Het zou „in het belang van alle partijen” zijn om „de geldende situatie te beschermen tegen plotselinge ontregeling”.

Wat zijn de juridische argumenten voor het inreisverbod?

De regering-Trump beroept zich bij het inreisverbod in de eerste plaats op de plicht van de president om de nationale veiligheid te beschermen. De president heeft ruime bevoegdheden om maatregelen te nemen in het belang van de nationale veiligheid en op het gebied van immigratie. „Tijdelijke opschorting van de binnenkomst van zekere groepen vreemdelingen was op dit moment nodig om de nationale veiligheid te beschermen”, schreef Noel Francisco, waarnemend procureur-generaal namens Trump.

Het andere belangrijke argument van de regering is dat rechters hun boekje te buiten gaan met de opschorting van het decreet. Het feit dat rechter Robart het oordeel van Trump in twijfel trok is volgens het ministerie van Justitie „een ontoelaatbare inbreuk op de grondwettelijk autoriteit van de politieke tak over buitenlands beleid, nationale veiligheid en immigratie.”

Wat zijn de volgende stappen?

Het is onduidelijk wanneer het Hof van Beroep in San Francisco uitspraak doet over de rechtmatigheid van het decreet; waarschijnlijk gebeurt dat kort na de hoorzitting dinsdagnacht. Het invloedrijke Hof heeft een reputatie als een van de meest progressieve rechtbanken in de Verenigde Staten. De rechters bij de zaak zijn William Canby (voorgedragen door de Democratische oud-president Jimmy Carter), Richard Clifton (voorgedragen door de Republikein George W. Bush), en Michelle Friedland (voorgedragen door Barack Obama).

De partij die de zaak bij het Hof van Beroep verliest, gaat zo goed als zeker in beroep bij het Hooggerechtshof in Washington, D.C. Het Hooggerechtshof heeft een vacante zetel en bestaat momenteel uit acht rechters, vier meer conservatieve rechters en vier meer progressieve rechters. Een beoogde nieuwe opperrechter, Neil Gorsuch, is door Trump voorgedragen maar zal niet op tijd worden geïnstalleerd om mee te beslissen over het inreisverbod.

Als het Hooggerechtshof belandt in een impasse, blijft de uitspraak van het Hof van Beroep in San Francisco van kracht. Alle ogen zijn dan ook op die rechtbank gericht.