Vandaag: Anne Vegter, Wat helpt is een wonder, Querido, 2017.

Iemand zei geschiedenis zoekt naar evenwicht.

De tellingen hebben ons overtuigd:

mensen en mogendheden in ongelijke mate.

Nu lopen de cijfers langs de wegen van Europa

vol speeksel, vol tranen, vol dringende verwachtingen.

En waar zou jij op hopen als je verhaal, je land,

je stad, je monument, je berg, je dorp, je eer,

je school, je huis, je deken, je matras,

je nachtrust dagelijks aan stukken werden gerukt?

Geschiedenis vindt evenwicht, maar niet vanzelf.

En onze harten slaan de tijd, beng beng,

om het logeermatras te kloppen.

Ellen Deckwitz: „En toen brak de laatste aflevering van deze rubriek aan, waarin ik de actualiteit wekelijks probeerde te verbinden aan de poëzie, een klus die veel makkelijker was dan sommigen op het eerste oog verwachtten: poëzie komt voort uit onze belevingswereld en sluit daarom altijd aan op wat we meemaken. Als slot voor deze reeks een gedicht van oud-Dichter des Vaderlands Anne Vegter, dat mijns inziens emblematisch is voor de richting die de geschiedenis dankzij Trump aan het op rollen is. Welkom in Nederland. Dank voor het lezen, het was mij een genoegen.”