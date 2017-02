Weer duizenden ambtenaren ontslagen in Turkije

Opnieuw zijn in Turkije meer dan vierduizend ambtenaren ontslagen of op non-actief gesteld vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep van juli 2016. Dat melden Turkse media dinsdag op gezag van de staat. In totaal werden 4.464 mensen ontslagen of geschorst.

Meer dan de helft van de getroffenen werkte bij het ministerie van Onderwijs. Daar werden 2.585 mensen de laan uitgestuurd. De overige zuiveringen waren onder personeel van de politie, de gendarmerie en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het massaontslag vond in de vorm van een officieel decreet plaats.

Zuivering

Sinds de mislukte couppoging zijn in Turkije al meer dan 125.000 ambtenaren en militairen ontslagen of geschorst. Circa 40.000 mensen zijn gearresteerd. Het merendeel van hen is afkomstig uit het leger of de politie.

De Turkse autoriteiten zeggen dat de massaontslagen en -arrestaties nodig zijn om het staatsapparaat van corrupte elementen en coupplegers te ontdoen. Het Westen heeft Turkije ervan beschuldigd de mislukte staatsgreep aan te grijpen om critici te vervolgen en monddood te maken. Ankara wijst die kritiek van de hand.

Gülen

Volgens Turkije zit de in Pennsylvania woonachtige prediker Fethullah Gülen achter de couppoging. Laatstgenoemde ontkent en zegt dat president Erdogan zelf de staatsgreep heeft georkestreerd. Ankara heeft Washington om de uitlevering van Gülen gevraagd. De Verenigde Staten zeggen hier niet aan te willen meewerken totdat de Turken met overtuigend bewijs voor zijn betrokkenheid bij de coup komen.