Verkoop van alcoholvrij bier blijft stijgen

Grolsch Radler 0.0, Bavaria 0.0, Amstel 0.0. Ieder groot Nederlands biermerk verbindt zijn naam tegenwoordig aan een variant zonder alcohol. De 0.0 van Heineken is nog niet te koop, die ligt vanaf dit voorjaar in de winkel.

Voor wie een biertje zonder alcohol wil is de keuze in het schap „stormachtig” toegenomen, zegt Cees-Jan Adema, voorzitter van brancheorganisatie Nederlandse brouwers.

Dat is niet zomaar: alcoholvrij bier is steeds populairder. In 2016 werd in Nederland 18 procent meer alcoholvrij bier (bijna 395 duizend hectoliter) verkocht. Dat blijkt uit cijfers van 94 procent van de Nederlandse markt die de brancheorganisatie heeft gepubliceerd.

De stijging van alcoholvrij bier is al jaren te zien. In vergelijking met 2010 verdriedubbelde de consumptie ervan. In totaal werd vorig jaar bijna 12 miljoen hectoliter bier verkocht.

Ook speciaalbier werd vorig jaar flink meer gedronken. Daarvan steeg de consumptie met bijna 13 procent naar 1,1 miljoen hectoliter. Bijna een op de tien verkochte biertjes was vorig jaar speciaalbier, zoals blond bier, dubbels of tripels. Van bieren gemengd met frisdrank of fruitsap, de zogeheten biermixen, werd iets minder verkocht – met uitzondering van de alcoholvrije varianten. Adema van Nederlandse Brouwers wijt de stijgende populariteit van alcoholvrij bier aan „een trend” van „bewuster genieten”. De branche-organisatie noemt verantwoord omgaan met alcohol „de norm”.

Niet dat ‘gewoon’ bier vorig jaar werd weggevaagd. Weliswaar nam de verkoop van pils net iets af (met 0,1 procent). Maar nog steeds werd er vorig jaar 10 miljoen hectoliter pils verkocht. Dat is nog altijd een kleine 85 procent van de totale bierverkoop in Nederland.