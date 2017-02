Trainer Petrovic weg bij ADO Den Haag

Trainer Zeljko Petrovic gaat weg bij ADO Den Haag. Dat maakt de club dinsdag bekend op haar website.

De club staat op dit moment op de zestiende plaats in de Eredivisie en vecht tegen degradatie. Volgens de manager voetbalzaken Jeffrey van As is het duidelijk dat de groep iets anders nodig heeft, en denkt Petrovic (51) er ook zo over.

Voorlopig neemt assistent-trainer Ekrem Kahya het stokje over van Petrovic. Naar een opvolger wordt nog gezocht.

Petrovic leidde de club door een bewogen periode. Na een goede start van het seizoen in de zomer van 2016 waarbij tien punten uit vier wedstrijden werden behaald, ging het minder goed. ADO kwam ook op andere manieren in de problemen: investeerder Wang Hui kwam lange tijd niet met beloofd geld over de brug, wat zelfs leidde tot een rechtszaak.