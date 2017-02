De Thuiskok: Risottoburger

Risotto is echt zo’n gerecht waarvan je al snel te veel maakt. Dat komt omdat het hartstikke lekker is, en je dus liever iets te veel dan te weinig maakt. Een klein kopje met de nog ongebruikte rijst ziet er bovendien vaak wel erg klein uit en je verwerkt machtige ingrediënten als Parmezaanse kaas in het eindproduct.

Het mooie is dat je juist met risottorestjes veel kunt doen. Italianen maken al eeuwen arancini, gefrituurde deegballetjes met risottorijst als vulling. Daisy Scholte maakt er burgers van, die ze niet frituurt maar bakt en dan met wat saus en groente op een hamburgerbroodje serveert.

Klop het eitje in een bakje en zet apart. Kneed de bloem door de risotto en giet er steeds een beetje ei bij. De risotto moet plakkerig genoeg zijn om er burgers van te kneden. Is de risotto te nat? Doe er dan een beetje bloem bij. Als de risotto te droog is, voeg je nog wat ei toe. Vorm van het risottomengsel twee stevige ballen en druk ze voorzichtig plat tot je mooie burgers hebt. Druk eventueel de zijkanten nog even aan. Verhit de olie in een koekenpan. Dip de burgers aan beide kanten in de broodkruimels. Bak de burgers goudbruin. Serveer de risottoburgers op broodjes. Voeg een handje sla toe en een saus en garnering die past bij de smaak van de risotto.