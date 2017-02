Ten minste 19 doden bij bomaanslag in Kabul

Bij een bomaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn dinsdag ten minste negentien doden gevallen, zo meldt persbureau AP op basis van de minister van Publieke Gezondheid. Zeker 48 mensen moesten met verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht.

De ontploffing vond plaats nabij het hooggerechtshof in Kabul nadat een zelfmoordterrorist zichzelf opblies. Volgens getuigen was de ontploffing gericht op medewerkers van de rechtbank die aan het eind van hun werkdag het gebouw verlieten.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar in het verleden voerde terreurbeweging Taliban vergelijkbare aanslagen uit. Enkele uren voor de bomaanslag vielen bij een bomaanslag in het westen van Afghanistan ook al twee doden. Die aanslag werd wel opgeëist door de Taliban. Ook vorige maand sloeg de Taliban in Kabul toe. Bij een bomaanslag op 10 januari kwamen toen dertig mensen om.

Het aantal burgerslachtoffers van geweld in Afghanistan bereikte volgens de Verenigde Naties in 2016 een hoogtepunt met 3498 doden