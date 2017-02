Syrië ruilt 112 vrouwelijke gevangenen met rebellen

De Syrische regering van president Bashar al-Assad is dinsdag een gevangenenruil overeengekomen met de rebellengroepen. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten spreekt van 112 vrouwelijke gevangenen en hun kinderen.

De afgelopen zes jaar is een dergelijke gevangenenruil in de Syrische burgeroorlog nauwelijks voorgekomen. De afgelopen maanden zit er echter meer beweging in gevangenenruil tussen de strijdende partijen, zo meldt het Observatorium.

De ruil werd gedaan in het dorp Qalaat al-Madiq, dat in handen is van de rebellen, in de provincie Hama. Volgens Reuters leefde een groot deel van de vrouwen al enkele jaren in gevangenschap. Ongeveer de helft van de gevangenen werd overgebracht van staatsgevangenissen naar rebellengebied. De andere helft van de vrouwen werd door meerdere rebellengroepen vrijgelaten en naar regeringsgebied gebracht langs de kust.

Het dorp Qalaat al-Madiq:

‘Executiefeesten’

Amnesty International publiceerde dinsdag een rapport waarin de terechtstellingen in de Syadnaya-gevangenis, ten noorden van hoofdstad Damascus, in detail worden beschreven. In de gevangenis worden gedetineerden zonder enige vorm van proces ter dood veroordeeld, zo blijkt uit verklaringen van onder meer 31 ex-gedetineerden.

Tussen 2011 en 2015 zouden in totaal naar schatting vijf- tot dertienduizend tegenstanders van Assad buitengerechtelijk zijn geëxecuteerd. Amnesty heeft de Raad voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties opgeroepen de massale schendingen met spoed te onderzoeken.