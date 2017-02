Campagnespotjes: BN’ers en een lijsttrekker in een hoodie

Nu de verkiezingsstrijd vooral in sociale media uitgevochten lijkt te worden, is de zendtijd voor politieke partijen op radio en tv relatief van minder belang geworden. Aan de andere kant: een campagnespot kun je ook online plaatsen en proberen zo wijd mogelijk te verspreiden.

Dan moet je hem daar wel kunnen vinden. Op de platforms van de NPO voor gemiste programma’s zijn de spotjes van de partijen moeilijk en soms in het geheel niet terug te vinden. Op de eigen partijwebsites staan ze meestal wel, maar af en toe goed verstopt. Ook lijken er een paar gewoon nog niet beschikbaar. Zou de SP onder geen beding weer te vroeg willen vlammen?

In de rubriek Spot Je Spotje van Zondag met Lubach (VPRO) werd tot nu toe alleen het CDA behandeld: een wat stijf geregisseerde en gespeelde verzameling van lastig te beantwoorden vragen die kinderen aan hun ouders stellen: „Waarom mag mama maar twee jaar werken? Waarom mag oma maar twee keer per week onder de douche?” Leuk bedacht, maar verre van perfect uitgevoerd.

Zeer gepolijst is daarentegen de korte PvdA-spot onder het motto „Wij Begint Bij Mij”, met hoopvol in de camera kijkende burgers. Het aloude principe van samen staan we sterk is ook de basis van een inventieve spot van GroenLinks, waarin bekende en onbekende Nederlanders stukjes van een (helaas voorgeprogrammeerde) tekst met ons delen. Het ziet er Skype-selfie-achtig uit en dus hip.

Naast de lijsttrekker in een hoodie zien we onder meer de schrijvers Hanna Bervoets en Christine Otten, acteur Jeroen Spitzenberger, mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld en tv-journalist Hanneke Groenteman. Verkiezingsoproepen laten ondersteunen door coryfeeën, dat deed je vroeger in een krantenadvertentie, later vooral door het werven van bekende lijstduwers. Deze manier is tenminste wel zo helder.

De campagnespot van de PVV bestaat vooral uit stukjes uit Kamerdebatten van leider Geert Wilders, met cruciale teksten in kapitalen oplichtend naast zijn hoofd: „Dit is ons land!”

De meeste zorg en aandacht lijkt te zijn besteed aan de campagnespot van de Piratenpartij, die zelfs in debatten met nieuwe kleine partijen niet aan mag schuiven, omdat ze vorig keer ook al meededen.

Het is een korte, soms grappige animatiefilm, waarin de opvattingen van de partij over privacybescherming en de gevaren van digitaal kapitalisme helder worden uitgelegd.

Je wint er geen zetel mee, daarvoor is het handiger om op dinsdagmiddag de aandacht van de camera’s bij de patatbalie van de Tweede Kamer te trekken, zoals nieuwkomers Jan Roos en Thierry Baudet dat wel bedreven doen. Het gaat immers om zichtbaarheid en persoonlijkheid, niet om de inhoud van je programma. Zoveel is intussen wel duidelijk.