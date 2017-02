Schots parlement stemt tegen Brexit

Het Schotse parlement heeft dinsdag gestemd tegen een uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, de zogeheten Brexit. De stemming was vooral symbolisch: de uitslag is namelijk niet bindend.

Negentig volksvertegenwoordigers stemden voor een motie om de Brexit af te wijzen, 34 stemden tegen. Het gros van de tegenstemmers bestond uit leden van de Conservatieve Partij van de Britse premier Theresa May.

Het Britse Hooggerechtshof oordeelde vorige maand dat de Schotten geen bevoegdheid hebben om een bindende stem uit te brengen over de Brexit. De Schotse regering vindt echter dat de stem van de Schotten toch gehoord moet worden omdat het gaat om een beslissing “die onze grondwettelijke afspraken fundamenteel verandert”.

Signaal

Hoewel de stemming dus geen gevolgen zal hebben, geven de Schotten wel een duidelijk signaal af. Bij het referendum van juni 2016 stemde 62 procent van Schotland tegen de Brexit. De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft sinds de volksraadpleging herhaaldelijk aangegeven er alles aan te zullen doen om Schotland onderdeel van de EU te houden.

Zo zinspeelde zij op een tweede referendum om Schotland af te scheiden van het Verenigd Koninkrijk. Bij een eerdere volksraadpleging in 2014 stemde een meerderheid tegen Schotse onafhankelijkheid. Voorafgaand aan de parlementaire stemming van dinsdagmiddag zei Sturgeon:

“Deze stemming is een cruciale proef die moet aantonen of de stem van Schotland gehoord wordt en of onze wensen worden behartigd binnen het Britse proces.”

Noord-Ierland

In Noord-Ierland stemde 55,78 procent voor Remain. Ook daar gaan stemmen op om maatregelen te nemen om toch in de EU te kunnen blijven. In Wales stemde wel een meerderheid voor een Brexit: 52,53 procent.