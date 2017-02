‘Sarkozy moet voor de rechter verschijnen’

Oud-president Nicolas Sarkozy (61) van Frankrijk moet voor de rechter verschijnen omtrent de Bygmalion-affaire. Dat melden persbureaus Reuters en AFP op basis van een bron bij justitie. Dertien anderen zouden ook een proces krijgen, aldus de bron.

Bygmalion

In de Bygmalion-affaire gaf de partij van Sarkozy, Union pour un Mouvement Populaire (UMP), meer geld uit tijdens de presidentscampagne dan de wettelijk toegestane 22,5 miljoen euro. UMP zou campagnebureau Bygmalion hebben gevraagd fictieve studiebijeenkomsten in rekening te brengen. De extra gedeclareerde miljoenen zouden vervolgens zijn gebruikt voor de presidentscampagne.

Bygmalion heeft de fraude in het verleden toegegeven. De rechtszaak zal gaan over of Sarkozy ervan afwist. Zelf heeft hij gezegd van niet.

Sarkozy’s comeback mislukt

Sarkozy verloor de presidentsverkiezingen in 2012 van François Hollande. Toen de affaire in 2014 uitkwam, stapte partijleider Jean-François Copé op. UMP heet nu Les Républicains.

Sarkozy keerde afgelopen jaar terug bij Les Républicains en stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 2017. Hij verloor in november echter de eerste ronde van François Fillon en Alain Juppé.

Na Jacques Chirac (1995-2007) is Sarkozy de tweede voormalige president van Frankrijk die terechtstaat sinds het ontstaan van de Vijfde Franse Republiek in 1958.

Chirac werd in 2011 veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf wegens het uitdelen van fictieve banen in de tijd dat hij burgemeester van Parijs was.