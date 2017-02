Sanoma sluit 2016 af met flinke winst, ondanks omzetdaling

Het Finse mediabedrijf Sanoma, eigenaar van onder meer SBS, Nu.nl, LINDA, Libelle en Donald Duck, heeft afgelopen jaar een flinke winst geboekt van 116 miljoen euro. Wel daalde de omzet met 4,5 procent naar 1,6 miljard euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers die Sanoma dinsdag bekendmaakte.

In 2015 moest Sanoma nog een verlies van 158 miljoen euro incasseren.

België en Nederland doen het goed

Vooral de Belgisch-Nederlandse tak van Sanoma deed het goed. In 2016 boekte het een winst van ruim 100 miljoen euro (11,2 miljoen in het vierde kwartaal), terwijl in 2015 nog een verlies van 22,8 miljoen moest worden genoteerd (72,3 miljoen in het vierde kwartaal van 2015). Het bedrijfsresultaat (ebit) groeide met een derde naar 86 miljoen euro.

De Belgisch-Nederlandse omzet daalde afgelopen jaar wel met 6,5 procent, vooral op de printafdeling (-15,8 procent). De omzet met online activiteiten groeide licht, zowel over heel het jaar (0,7 procent) als in het laatste kwartaal (2,3 procent). Nu.nl bereikt volgens bestuursvoorzitter Susan Duinhoven 67 procent van de Nederlanders per maand.

Het Nederlandse SBS had het nog wel lastig. De sportzomer, met onder meer de Olympische Spelen op de publieke omroep, trok veel kijkers naar andere netten. Het marktaandeel daalde van 21,2 in 2015 naar 20,3 procent afgelopen jaar.

Ook de educatieve tak van Sanoma deed het goed.