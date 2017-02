Resultaten van Stemwijzer op eerste dag te achterhalen

Op de eerste dag dat de Stemwijzer online stond was maandag door een beveiligingsfout zichtbaar op welke partijen mensen uitkwamen. Dat bevestigt een woordvoerder van ProDemos, de maker van de Stemwijzer, na berichten op het blog van beveiligingsspecialist Loran Kloeze. Inmiddels is de fout hersteld en zijn de gegevens niet meer op te vragen.

Als via de browser Google Chrome de Stemwijzer werd ingevuld, was het totaalbeeld van de resultaten tot dan toe door specialisten te achterhalen, via de ontwikkelaarsomgeving van de browser. De resultaten waren dus niet standaard zichtbaar voor een normale gebruiker, maar via een omweg wel te vinden.

Uit de resultaten tot bleek dat de PVV bovenaan stond bij alle adviezen die tot dan toe (maandagnacht) waren uitgebracht (45.000 adviezen), gevolgd door de PvdA (40.000), VVD (38.000), Partij voor de Dieren (35.000) en 50Plus (34.000). Forum voor Democratie van Thierry Baudet en GeenPeil bungelden onderaan, met 2952 en 1116 adviezen. De woordvoerder van ProDemos legt uit dat deze gegevens weinig zeggen over de keuzes die kiezers uiteindelijk zullen maken. “Sommige mensen vullen de Stemwijze wel tien keer achter elkaar in.”

Dinsdagochtend was de beveiligingsfout hersteld en waren de resultaten niet meer zichtbaar te maken. De woordvoerder legt uit dat ProDemos de gegevens opslaat voor intern gebruik en wetenschappelijk onderzoek. “Het is voor ons interessant hoe vaak de Stemwijzer is ingevuld en op welke partijen mensen zijn uitgekomen”, aldus de woordvoerder. ProDemos betreurt het dat de gegevens voor iedereen vindbaar waren. “Deze omgeving had gewoon afgesloten moeten zijn”, aldus de woordvoerder.