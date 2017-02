Rechter: verbod taxironselaars op Schiphol terecht

De gemeente Haarlemmermeer mag taxironselaars van Schiphol weren, zo heeft de rechtbank in Haarlem bepaald. Het onlangs uitgevaardigde verbod op het aanbieden van taxidiensten buiten de daarvoor beschikbaar gestelde gebieden is volgens de voorzieningenrechter rechtsgeldig.

Een groeiend aantal taxichauffeurs die op intimiderende wijze klanten ronselen zijn op Schiphol volgens de gemeente Haarlemmermeer een groot probleem. In 2015 bepaalde de rechter dat taxichauffeurs met een vergunning op alle openbare wegen klanten mogen oppikken. Sindsdien nam het aantal taxichauffeurs rond Schiphol sterk toe. Veel chauffeurs zonder officiële standplaats houden zich op in de aankomsthal of nemen klanten mee naar een garage waar hun auto staat. De gemeente krijgt naar eigen zeggen voortdurend klachten van reizigers en beveiligers over de ronselaars die zich schuldig zouden maken aan intimidatie, oplichting, belediging en bedreiging.

Verbod

In reactie daarop besloot de gemeente in januari de Algemene Plaatselijke Verordening voor het gebied rond Schiphol aan te passen. Met een beroep op het gevaar voor de openbare orde werd het aanbieden van taxidiensten buiten de daarvoor aangewezen gebieden verboden, met boetes die kunnen oplopen tot 1500.

Een groep van 61 taxichauffeurs was het hiermee niet eens en spande een kort geding aan, omdat met de nieuwe APV het hen “feitelijk permanent onmogelijk wordt gemaakt om taxidiensten aan te bieden” op en rond Schiphol. Hoewel het verbod eigenlijk vanaf 30 januari zou worden gehandhaafd, heeft de gemeente gewacht op een uitspraak van de rechter in het kort geding.

Uitspraak

Dinsdag bepaalde de rechter dat de gemeente de nieuwe APV mag gaan handhaven en daarmee het belang van de handhaving van de openbare orde boven het belang van de taxichauffeurs stelt. In het vonnis benadrukt de voorzieningenrechter dat de grote groei van taxironselaars “een normale gang van zaken zowel in de aankomsthal als op het Jan Dellaertplein ernstig verstoort”. Ook begrijpt de rechter de grote zorg bij de gemeente over de wijze waarop passagiers bij het aanbieden van taxidiensten worden benaderd. Volgens de rechter is het voor de chauffeurs voldoende mogelijk zich bij het door de luchthaven gehanteerde taxisysteem aan te sluiten als zij op Schiphol willen blijven werken.

De gemeente Haarlemmermeer heeft aan ANP laten weten het verbod direct te zullen gaan handhaven. Schiphol liet eerder al weten blij te zijn als de nieuwe regels gehandhaafd zouden worden.