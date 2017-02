Raad voor de Journalistiek ‘not amused’ over persbericht Denk

Politieke partij Denk zegt NRC voor de rechter te willen slepen, zo maakte de partij dinsdag bekend. Denk beschuldigt NRC ervan niet te willen verschijnen bij een zitting van de Raad voor de Journalistiek, waar de politieke beweging eerder een procedure tegen de krant aanspande. Hiervan is echter geen sprake, stelt de hoofdredactie van NRC. Op verzoek van NRC besloot de Raad voor de Journalistiek de zaak een maand te verplaatsen.

De betreffende zitting was aanvankelijk op 24 februari, maar werd verplaatst naar 24 maart. De Raad van Journalistiek heeft dit drie weken geleden al laten weten aan groep Denk, zegt de secretaris van de raad, Daphne Koene.

Zitting

Denk startte in december een procedure bij de Raad voor de Journalistiek na berichtgeving van NRC over een omstreden vastgoedtransactie van voorzitter Selçuk Öztürk uit de tijd dat hij zakenman was. Öztürk was betrokken bij een omstreden vastgoeddeal met zorginstelling Daelzicht, waarnaar een integriteitsbureau een onderzoek startte. In december bleek dat het dossier over de vastgoedtransactie vernietigd is, waarna nader onderzoek door de zorginstelling niet door kon gaan. Volgens Denk is de berichtgeving onjuist en lasterlijk.

De Raad voor de Journalistiek noemt de situatie “uitermate vervelend” en laat bij monde van secretaris Daphne Koene weten “not amused” te zijn over het persbericht van Denk.

