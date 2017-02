‘Op spelbeurzen werd ik om handtekeningen gevraagd’

Illustratie NRC Studio

Hoogtepunt: „Toen er op een spellenbeurs in Duitsland een jongeman op me af kwam en zei: ‘Thank you so much for making this game, you made me very happy.’ Dat gaf me een ontzettende boost.”

Dieptepunt: „Het vinden van een uitgever was lastig.Op een gegeven moment ging ik met acht prototypes naar een uitgever toe, die enkel zei dat ik het over een jaar nog maar eens moest proberen.”

Pionierswerk

„Eind jaten zeventig kreeg ik bij KPN de kans een interne opleiding te volgen tot programmeur. We verrichtten pionierswerk, ik kon veel creativiteit kwijt in mijn werk. Meer dan veertig jaar heb ik met veel plezier in de ICT-sector gewerkt. Maar toen in 2010 de financiële crisis ook de ICT-sector bereikte, kwam ik thuis te zitten. Ik had een vast contract, maar er was simpelweg geen werk meer voor mij.”

Bordspellen

„Tijdens een gesprek met mijn manager besloot ik iets totaal anders te gaan doen. Hij wilde me de gelegenheid geven iets nieuws te vinden, en me ondertussen gewoon uitbetalen. Dat liet ik me geen tweemaal zeggen. Het ontwerpen van bordspellen was al sinds mijn zestiende een hobby. Dit was mijn kans me volledig daarop te richten.”

Een nieuwe handtekening

„Niet veel later kreeg ik tijdens een vakantie in Griekenland het idee voor Nisyros: mijn eerste bordspel dat afgelopen september werd uitgegeven. Het spel simuleert een vulkaanuitbarsting op het gelijknamige eiland, waarbij de spelers moeten samenwerken om precies op tijd alle burgers van het eiland te evacueren. Het spel sloeg meteen aan. Op spelbeurzen werd ik zelfs om handtekeningen gevraagd. Ik heb een beetje een moeilijke krabbel, dus ik heb mezelf toen een beter leesbare handtekening aangeleerd.”

Nog even niet met pensioen

„Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn carrièreswitch, al was het in het begin wel wennen. Je wereld verandert natuurlijk behoorlijk. Ik werk nu veel thuis, iets wat mijn vrouw helemaal niet gewend was. Het voordeel is wel dat ik kan bijspringen in het huishouden. Verder bevallen mijn werkdagen me beter dan ooit. Ik ben druk bezig met nieuwe ideeën en hoop dat er snel een volgend spel wordt uitgegeven. Inmiddels schuur ik tegen de pensioenleeftijd aan, maar zolang het nog kan, wil ik absoluut doorgaan met dit werk.”