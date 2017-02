Omstreden DeVos benoemd tot minister van Onderwijs VS

Betsy DeVos is benoemd tot minister van Onderwijs onder president Trump. Dat gebeurde in een historische stemming in de Senaat, waarbij vicepresident Mike Pence voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis zijn stem moest uitbrengen om een benoeming van een minister door te drukken.

Naast DeVos zijn Rex Tillerson als minister van Buitenlandse zaken, James Mattis als minister van Defensie en Elaine Chao als minister van Transport al officieel begonnen bij hun ministeries. Andere belangrijke posten, zoals de minister van Financiën (Steven Mnuchin) en de minister van Justitie (Jeff Sessions) zijn nog niet goedgekeurd door de Senaat.