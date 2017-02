Moederbedrijf Nuon heeft veel last van lage stroomprijs

Het Zweedse energieconcern Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, heeft in 2016 flink last gehad van de lage stroomprijs. De omzet daalde afgelopen jaar met 7 procent naar omgerekend 16 miljard euro. Het nettoverlies kwam uit op 2,7 miljard euro, vergeleken met een tekort van 2,1 miljard euro vorig jaar. Dat blijkt uit de jaarcijfers die Vattenfall dinsdag publiceerde.

Het staatsbedrijf deed in 2016 afstand van bruinkoolcentrales, ten gunste van wind- en waterkracht. Afboekingen op de centrales drukten de cijfers verder. Zo leverde de verkoop van de Duitse bruinkooltak aan de Tsjechische branchegenoot EPH een flink papieren verlies op.

Vooral de stroomprijs in Nederland is scherp gedaald. In 2016 lagen de prijzen 19 procent lager dan in 2015, volgens de seizoenspresentatie van Vattenfall. In Duitsland bedroeg die daling 8 procent.



