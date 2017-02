Minder aanhoudingen door anonieme tips

Het aantal aanhoudingen verricht op basis van tips die zijn binnengekomen via Meld Misdaad Anoniem (kortweg M.), is in 2016 met 12 procent afgenomen. Dat staat in de jaarcijfers die de stichting achter de tiplijn dinsdag publiceerde.

De politie verrichte na tips van M. vorig jaar 1.671 aanhoudingen. Dat waren in voorgaande jaren telkens ongeveer 1.900. Er werden in 2016 naar aanleiding van anonieme meldingen ook minder misdrijven opgelost of voorkomen: 1.135, terwijl dat er in 2014 nog ruim 1.600 waren.

Een woordvoerder van Meld Misdaad Anoniem noemt twee oorzaken voor deze afnames. Ten eerste het moment van publicatie van de jaarcijfers: vorig jaar deed M. dat in maart, waardoor meer aanhoudingen en opgeloste misdrijven bij de totalen opgeteld konden worden. Daarnaast laat in sommige zaken de oplossing langer op zich wachten, waardoor die ook later in de cijfers terugkomen:

“Bij een hennepzaak is het eenvoudig. De politie krijgt de melding door, verricht aanhoudingen en daarmee is de zaak opgelost. Bij andere zaken ligt het ingewikkelder. Een zedenzaak kan zich bijvoorbeeld lang voortslepen.”

De tips die in 2016 binnenkwamen bij M., gingen vaker dan voorheen over inbraken: dat waren er ruim een kwart meer dan in 2015, 264 in totaal. Tipgevers belden ook 25 procent vaker dan het voorgaande jaar om een overval aan te geven (449 keer). Verder steeg het aantal tips over moord en doodslag met 13 procent naar 301.

In totaal kreeg M. vorig jaar iets meer telefoontjes dan in 2015. 16.900 mensen belden met een anonieme tip, terwijl dat er een jaar eerder nog 16.400 waren. Het aantal tips vertoont al enkele jaren een lichte stijging.