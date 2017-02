Machines meest lucratieve exportproduct van Nederland

Machines en machineonderdelen zijn de belangrijkste exportproducten voor Nederland. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de belangrijkste exportgoederen van Nederland in de periode 1995 tot 2015.

Het gaat hierbij vooral om de export van machines en machineonderdelen voor bijvoorbeeld het vervaardigen van computerchips of machines voor de voedingsindustrie. Die export leverde in 2015 bijna 13 miljard euro op. Dat is 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Ook aardgas en agrarische producten, waaronder sierteelt en bloembollen, zijn waardevolle exportproducten voor Nederland. De top-10 meest waardevolle exportproducten (waar onder andere kunststoffen, metaal en metaalproducties, vlees, zuivel en babymelkpoeder onder vallen) is in totaal goed voor 48 procent van het BBP en leverde ruim 53 miljard euro op.

Het CBS heeft per exporttak gekeken naar het percentage van de totale Nederlandse export in de jaren 1995, 2005 en 2015. Machines zijn steeds belangrijker geworden voor de export. In 1995 maakte machines en machineonderdelen 8,9 procent van de totale export uit. In 2015 was dat 11,5 procent.

Kwetsbaar

De economische activiteit van Nederland is voor een groot deel afhankelijk van export, en daarmee kwetsbaar voor veranderingen in de wereld. Nu het Verenigd Koninkrijk (volgens het CBS de derde handelspartner van Nederland) de Europese Unie gaat verlaten dreigt er economische schade voor Nederland. Ook de voorgenomen protectionistische maatregelen van de Amerikaanse president Donald Trump kunnen voor Nederland nadelig uitvallen.