Louvre-aanvaller wilde kunst beschadigen en Syriërs wreken

De man die vrijdag bij het Louvre in Parijs een groep militairen aanviel met een kapmes, wilde schilderijen beschadigen en het Syrische volk “wreken”. Dat meldt een bron binnen de Franse rechterlijke macht volgens Reuters. Frankrijk is samen met de Verenigde Staten een van de leidende landen in de coalitie die vecht tegen Islamitische Staat in Irak en Syrië.

De 29-jarige Egyptenaar Abdullah al-Hamamy bevestigde dinsdag zijn naam, leeftijd en nationaliteit, nadat hij eerder had geweigerd te praten tegen de politie. Hij droeg tijdens zijn daad verfspuitbussen bij zich in zijn rugzak en wilde zo de kunstwerken in het wereldberoemde museum beschadigen. Volgens de bron zei de man ook het Syrische volk te willen “wreken” voor de burgeroorlog in dat land waarbij honderdduizenden mensen omkwamen.

Naast de spuitbussen werd in de tas ook een tweede kapmes en een iPad gevonden. De kapmessen kocht hij de zaterdag voor het incident bij een wapenhandel in Parijs.

Het incident vond vrijdagochtend plaats bij het ondergrondse winkelcentrum van het Louvre, waar de man toegang toe werd ontzegd. De man viel militairen aan met een kapmes terwijl hij “Allahu akbar”, (‘God is groot’), riep. Hierop werd hij door militairen neergeschoten. Een militair raakte lichtgewond. De Franse president Hollande sprak van een terroristische aanslag.

De man verblijft sinds zijn daad in het ziekenhuis. Dinsdag werd zijn hechtenis tijdelijk opgeheven vanwege zijn “sterk verslechterende” situatie, aldus de bron.

Abdullah al-Hamamy kwam op 26 januari aan op vliegveld Charles-de-Gaulle nabij Parijs. Hij verbleef in een gehuurd appartement in het chique 8e arrondissement. Zondag 5 februari zou hij terugvliegen naar Dubai.