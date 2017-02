Vijftig tinten grijs staat weer in de belangstelling. Toen het boek net uit was, lagen er bij mijn boekhandel hoge stapels van op een tafel, prominent in het midden van de winkel. Een presentatie die de aandacht trok, want behalve de boeken lagen er ook de bijpassende attributen uitgestald: maskers, zwepen, handboeien...

Ik vroeg aan de verkoopster of zij hierop veel reacties kreeg.

Ja, dat was wel zo, maar het was ook lastig. „Want weet u, ’s avonds moet het allemaal weer mee naar huis.”

