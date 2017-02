Kijken: Waarom draagt Mickey handschoenen?

Plannen ze een misdaad en zijn ze bang vingenafdrukken achter te laten? Hebben ze permanent last van ijskoude vingers? Zijn ze - zoals wel meer mensen - doodsbang voor bacillen? Of hebben ze soms opzichtige tatoeages die ze proberen te verbergen?

Nee, dat is het niet. Maar waarom hebben die ouderwetse tekenfilmpersonages dán allemaal witte handschoentjes aan?

Wie wel eens een strip heeft gelezen of een filmpje heeft bekeken van Mickey Mouse, Woody Woodpecker, Goofy, Popeye of Karel Paardenpoot heeft zich het vast wel eens afgevraagd. Of niet - als je op het puntje van je stoel toekijkt hoe Bugs Bunny zijn belagers met allerhande capriolen in het ootje neemt, heb je geen tijd om te letten op onbenulligheden als handschoenen.

Hoe dan ook: in dit YouTube-filmpje komt Vox eindelijk met antwoorden.

Antwoorden ja, want er blijken allerlei redenen te zijn waarom de cartoonfiguren er zelfs tijdens hun surfvakantie op Hawai met handschoenen bij liepen. Deels redenen van technische aard, maar ook redenen die meer te maken hebben met het tijdperk waarin de strippersonages het levenslicht zagen.

Blackface

Die periode - de jaren ’10 tot ’30 van de vorige eeuw - was namelijk ook de tijd van het Vaudeville-theater. Daarin maakten geregeld witte acteurs hun opwachting die zichzelf ter vermaak van hun publiek geschminkt en al voor zwarte uitgaven. Witte handschoentjes waren een vast onderdeel van hun outfit. En omdat de tekenfilmpersonages in hun doen en laten toch al veel weg hadden van deze blackface-acteurs, namen ze ook de handschoentjes over.

Naarmate de dubieuze blackfacepraktijk uit zwang raakte, vertelt Vox, deden ook steeds meer cartoonfiguren hun witte handschoenen de deur uit. Misschien is dat ook de reden dat je tegenwoordig op Ebay al voor minder dan twee tientjes de gelukkige eigenaar bent van een paar reusachtige Mickey Mouse-handschoenen.