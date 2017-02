Je hoeft blockchain niet te snappen

‘Gebruikers merken niks van de techniek’

Foto Bram Petraeus

Tom Roetgering (34), medeoprichter GUTS

Honderdvijftig euro betalen voor een concertkaartje dat eigenlijk zestig euro kost? Als het aan Tom Roetgering (links op de foto) en Maarten Bloemers (tweede van rechts) ligt, is dat verleden tijd. Met hun bedrijf GUTS bouwen ze aan een slim ticketsysteem waarmee fraude onmogelijk wordt. De achterliggende technologie is de blockchain. Roetgering: „Hoe het technisch allemaal werkt, leg ik niet eens meer uit. Veel te abstract. Tegenwoordig vertel ik meteen dat we de technologie gebruiken om de zwarte handel van tickets tegen te gaan. Dat vinden mensen sympathiek.”

Wie weleens zocht naar kaarten voor een concert, festival of theatershow merkte vast op dat er veel ‘secundaire ticketverkopers’ bestaan. Dat zijn veelal schimmige bureautjes, die toegangskaartjes opkopen en vervolgens tegen woekerprijzen verhandelen. Of nog erger: malafide handelaren die eenzelfde ticket meermaals doorverkopen. Dit tot grote ontzetting van organisatoren, consumenten en artiesten.

Zo laste Youp van ’t Hek in 1999 uit protest zijn oudejaarsconference af, toen bleek dat meer dan de helft van zijn toegangskaarten op de zwarte markt was beland. En ook internationale artiesten als Adele en Ed Sheeran uiten regelmatig felle kritiek op de onethische praktijken op de secundaire ticketmarkt. Koren op de molen van Roetgering, die ondertussen met diverse artiesten en promotors in gesprek is.

Door de blockchain wordt een concertkaartje ‘slim’. Dat houdt in dat het kaartje zelf weet wanneer het verkocht is. Bij doorverkoop wordt steeds een nieuwe unieke code per eigenaar gegenereerd, waardoor fraude onmogelijk wordt. Ook zijn bepaalde eigenschappen, zoals de toegangsprijs, niet achteraf te wijzigen. „De gebruiker merkt niks van deze complexe techniek. Die kan via onze app gewoon zijn of haar ticket aanschaffen, of weer verkopen”, zegt Roetgering.

„Op technisch vlak merken we wel dat de blockchain-technologie nog in de kinderschoenen staat. Zo is het nog steeds vrij duur om informatie in een blockchain op te slaan.” Maar hoe vaker dat in de toekomst gebeurt, hoe goedkoper het zal worden, meent Roetgering. „Denk maar aan flat screen televisies, ook die waren ooit onbetaalbaar.”

Ook de concurrentie is pittig: „We concurreren in onze branche met grote spelers als ticketwebsite Live Nation, die ook verkoper Ticketmaster in bezit heeft. Zij profiteren juist van de doorverkoop van kaarten. Wij werken daarom in eerste instantie met artiesten die rechtstreeks aan hun fans willen verkopen. Dat is ook leuk aan ons systeem: je kunt zien wie de kopers zijn en zelfs contact met ze opnemen.”

Wat houdt de blockchain ook alweer in? Blockchain is de techniek achter de digitale munt bitcoin. Simpel gezegd is het een gedeelde digitale database, die kan worden gebruikt door een netwerk van partijen die met elkaar zaken willen doen. Sjoemelen met geld is onmogelijk binnen dit systeem, omdat iedereen een real time kopie van de database op zijn of haar computer heeft staan. De grootste kracht van de blockchain is dat alle transacties worden opgeslagen, zonder dat iemand er iets aan kan veranderen. Daardoor kan iedereen achteraf controleren op welk tijdstip welke transactie heeft plaatsgevonden. Blockchain automatiseert vertrouwen op die manier, waardoor een derde partij die toezicht houdt, overbodig wordt.

‘Mensen moeten de voordelen merken’

Foto Bram Petraeus

Rijk Plasman (32), bedenker Gulden

Blockchain heeft een cryptisch imago, en dat is precies waarom Rijk Plasman, bedenker van de digitale munt ‘Gulden’, zijn bedrijf oprichtte. „De technologie zou niet centraal moeten staan, die is helemaal niet zo interessant. Mensen moeten in hun dagelijkse leven gaan merken wat de technologie allemaal mogelijk maakt. Dát is wat wij doen.”

Gulden is een digitale munt, gebaseerd op blockchain-technologie. Hoe Plasman dat op verjaardagen uitlegt? „Meestal laat ik het gewoon zien op mijn telefoon, via de app”, zegt hij lachend. „Bankieren is niet per se leuk, maar met mijn app wel. Mensen vinden het oprecht leuk om te zien hoe snel een overboeking gaat, zelfs als er geen bank aan te pas komt. Terwijl het op het oog wel precies hezelfde als een bank-app werkt.”

„Ik woon vlakbij de Zuidas en telkens als ik al die kantoren zie, besef ik wat er aan kapitaal en mankracht nodig is om het huidige geldsysteem draaiende te houden. Dankzij de blockchain-technologie kan dat hele systeem weg. Het kost alleen tijd om het gemakkelijker en beter te maken dan wat mensen gewend zijn. Daardoor zijn de voordelen voor het grote publiek nu nog niet zo zichtbaar.”

Ondertussen heeft Gulden ongeveer 40.000 gebruikers en is er 7 miljoen euro geïnvesteerd. De huidige waarde van één Gulden is zo’n 2,5 eurocent. Een gangbaar betalingsmiddel is het nog niet, toch wil Plasman er de wereld mee veroveren. Hoe pakt hij dat aan? „De techniek achter de munt moet sneller en beter. Gebruikers merken dat niet direct, maar het wordt straks nog gemakkelijker om Guldens te kopen en te verkopen. Ook hebben blockchain-rekeningen altijd ellenlange nummers. Dat snappen mensen niet, dus wij gaan je Gulden-rekening koppelen aan iets wat je kent, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres. Zo maken we het gebruik van digitaal geld simpel en toegankelijk voor iedereen.”

Daarnaast is het bedrijf bezig met kant-en-klare toepassingen die je aan de Gulden kunt hangen. „Neem bijvoorbeeld een online weddenschap over een voetbalwedstrijd: als het 2-1 wordt, krijg jij vijfhonderd Gulden. Die Guldens kunnen zo worden ingesteld, dat ze zelf weten dat ze aan jou toebehoren wanneer jij wint. Programmeerbaar geld, heet dat.” Plasman wil straks bijvoorbeeld toepassingen gaan leveren waarmee elk bedrijf zijn Guldens naar eigen wensen kan programmeren. „Geef het nog twee jaar. Dan kent iedereen wel een product waar blockchain achter zit.”

‘Het staat bewust maar één keer op onze site’

Foto Bram Petraeus

Robert-Reinder Nederhoed (40), mede-oprichter Blandlord

Met Blandlord wil Robert-Reinder Nederhoed (staand op de foto) iedereen de kans geven pandjesbaas te worden. Zelfs particulieren met een kleine portemonnee, moeten mede-eigenaar van een verhuurd huis kunnen worden. Dat doet Blandlord door het eigenaarschap van een huis op te knippen in stukjes, die ieder voor 50 tot maximaal 10.000 euro kunnen worden gekocht. Zo heeft het bedrijf in Rotterdam bijvoorbeeld een appartement met 75 eigenaren, die elke maand allemaal een deel van de maandelijkse huur overgemaakt krijgen. In theorie zullen de netto-huuropbrengsten ongeveer 4 procent van de aankoopprijs zijn.

Dit kan allemaal dankzij de blockchain-technologie, waarin de eigendomsrechten zijn opgeslagen. Maar hoe legt Nederhoed dit uit aan zijn potentiële klanten? „Het woord blockchain staat bewust maar één keer op onze website. Mensen vinden het vaak futuristisch klinken.” Het belangrijkste dat zij moeten snappen, denkt Nederhoed, is dat de blockchain voorkomt dat je dezelfde digitale euro niet tien keer kunt versturen, zoals dat met een e-mail wel kan. „Op die manier kan ook jouw aandeel in een huis maar één keer worden uitgegeven, zonder dat er andere partijen zoals een notaris of het kadaster bij nodig zijn. Dat maakt het heel laagdrempelig om huiseigenaar te worden.”

En ook voor huidige huiseigenaren is het interessant, zegt Nederhoed. „Stel dat je wat ouder bent en geïnvesteerd hebt in een studentenwoning voor je kinderen. Blijf je die dan eindeloos zelf beheren? Verkoop je de woning in één keer? Of doe je er via Blandlord langzaam afstand van, door steeds een stukje te verkopen?”

Volgens Nederhoed is in die laatste optie veel interesse, want hij krijgt er veel vragen over. Maar voordat Blandlord echt vaart kan maken, moet wel eerst duidelijk zijn onder welke wetgeving het platform valt. Daarover is Nederhoed op dit moment nog in gesprek met de Autoriteit Financiële Markten (AFM). „De techniek werkt en de AFM is enthousiast. Maar het is een nieuwe constructie, waardoor nog niet duidelijk is of zij gezamenlijk gekochte huizen als beleggingsobjecten moeten zien. In dat geval zijn we aan meer regels gebonden.”

Maar wat er ook uit die gesprekken komt, over de toekomst is Nederhoed optimistisch. „Met vastgoed in de grote steden loop je een laag risico. De komende tien jaar komen er zo’n 500.000 alleenstaanden bij, dus er blijft vraag naar ons type appartement. Binnen een jaar hebben we al 75 mensen aan ons weten te binden, die samen een huis in bezit hebben. Zodra de AFM uitsluitsel geeft, gaan we actief campagne voeren en meer huiseigenaren overtuigen. Deze maand komen we met een nieuw appartement in Den Haag.”