In België kwam de vernieuwing bij Blokker te laat

Om de gedateerde winkels een opfrisbeurt te geven, waren tientallen miljoenen nodig. Dat geld kwam niet, dus bleven de Belgische Blokkers stoffig. Letterlijk, want in veel gevallen ontbraken lange tijd de financiële middelen om de vloerbedekking te vervangen door laminaat, zegt een voormalig werknemer van Blokker België die alleen anoniem wil praten.

Inmiddels staat Blokker er in België zo slecht voor dat drastisch ingrijpen onontkoombaar is. Dinsdag maakte de huishoudwinkelketen bekend één op de drie winkels in België (69 van de 190) te sluiten. Daardoor gaan driehonderd van de ruim negenhonderd banen verloren.

In een persbericht meldt het concern dat de omzet van Blokker België, dat als bedrijf losstaat van Blokker in Nederland, de afgelopen vijf jaar met 20 procent is gedaald. Het „operationele verlies” is opgelopen: van 15 miljoen in 2015 tot 18 miljoen in 2016.

De directeur van Blokker België, Bernd Bosch, zegt in diezelfde persverklaring dat de reorganisatie noodzakelijk is om „de toekomst van ons bedrijf in België veilig te stellen”. Makkelijk zal het niet worden, geeft hij toe: „Het plan bedreigt 302 jobs en ik ben mij er heel goed van bewust dat deze aankondiging voor ons allen erg moeilijk is.”

Stilstand

Blokker was nooit zo van het vernieuwen. Dat hoefde ook niet. Jarenlang opende het concern het ene na het andere filiaal. Hoe meer voorraad in de magazijnen, hoe beter. De klanten kwamen vanzelf en de omzet steeg. Ondertussen brak echter een economische crisis uit, waardoor consumenten minder besteedden, meer online kochten of kochten bij goedkope concurrenten als Action.

„Pas toen de omzet stagneerde en later ging dalen, sloeg de paniek toe. Toen ontwaakte Blokker in een nieuwe wereld”, zegt een Belgische betrokkene. Volgens hem is het concern te lang te weinig met de toekomst bezig geweest en werden uitgaven te veel als kosten in plaats van investeringen gezien. Inmiddels zouden wel veranderingen zijn ingezet, maar dat is „heel, heel laat”.

Blokker België meldt in het persbericht vorig jaar een ‘masterplan’ te hebben gemaakt, waarvan „sommige acties” op dit moment worden uitgevoerd. Het assortiment in de Belgische Blokkers, die relatief veel decoratiespullen aanbieden, wordt vernieuwd en er komt een aanraakscherm waarop klanten spullen die niet in de winkel liggen kunnen bestellen. Ook krijgen de winkels nu alsnog „een facelift”. Tot nu toe hebben 50 Belgische winkels die al gehad, zegt een woordvoerder.

Vijfde reorganisatie

Voor 1 april verdwijnt Bart Smit uit het straatbeeld. Moederbedrijf Blokker Holding had vorig jaar zomer al aangekondigd afscheid te nemen van de uit 1967 stammende speelgoedformule De bijna tweehonderd winkels gaan verder onder de naam Intertoys, net als de veertien Toys XL-winkels. Na de ombouwoperatie telt Nederland ruim vijfhonderd Intertoys-filialen. Het is niet de bedoeling om veel winkels te sluiten, zei Steven van Nieuwenhuijzen, directeur speelgoed bij Blokker Holding, dinsdag tegen de NOS. „Ik verwacht geen grote kaalslag.”

De dinsdag aangekondigde reorganisatie in België is de vijfde die moederbedrijf Blokker Holding (circa 21.000 werknemers) in twee jaar tijd doorvoert. In februari 2015 kondigde Blokker aan 440 Nederlandse banen te schrappen, ruim een jaar later volgden nog eens 390 banen. Bij Xenos, eveneens onderdeel van Blokker Holding, raakten 250 werknemers hun baan kwijt. Kookwinkelketen Cook & Co hield op te bestaan, waardoor 85 arbeidsplaatsen verdwenen.

Met Blokker Holding, waar ook Bart Smit, Intertoys en Leen Bakker onderdeel van zijn, gaat het slecht. Het familiebedrijf uit 1896 maakte in 2014 voor het eerst in zijn geschiedenis een verlies, van 20 miljoen euro. In 2015 bedroeg het verlies 52 miljoen op een omzet van 2,1 miljard euro.

Maar Blokker is géén V&D, benadrukte financieel directeur Jeroen Visser vorig jaar in een dubbelinterview met topman Casper Meijer in NRC. Anders dan de warenhuisketen gaat Blokker niet failliet, zei hij, omdat Blokker wél genoeg geld heeft om de verliezen op te vangen.

Dat is volgens hem voor een belangrijk deel te danken aan het feit dat Blokker een familiebedrijf is. De twee aandeelhouders, Albert Blokker, kleinzoon van oprichter Jacob, en Els Blokker, weduwe van oud-bestuursvoorzitter Jaap Blokker, hebben vorig jaar 130 miljoen euro in het bedrijf gestoken om het te versterken.

Komende jaren investeert Blokker 200 miljoen euro. Van dat geld moeten de winkels „veranderen” en „eigentijds” worden, zei topman Casper Meijer in hetzelfde interview.

‘Radicale transformatie’

Het Nederlandse Blokker, de grootste en oudste formule, werkt daar het meest zichtbaar aan. Vorig jaar kondigde het bedrijf een „radicale transformatie op alle fronten” aan, waarbij 450 van de 600 winkels worden opgeknapt. Het bedrijf wilde niet bevestigen dat de overige 150 op termijn dichtgaan.



De belangrijkste veranderingen: meer aandacht voor „koken, bakken en tafelen”, een loket voor onlinebestellingen, een Blokker-huismerk en een nieuw logo, afgesloten met een „daadkrachtige oranje punt om de rol van online (‘punt nl’) te benadrukken”.

Blokker België heeft nog wel het oude logo, de vierkante oranje blokjes met hoofdletters erin. Een bewuste keuze, zegt de woordvoerder. Blokker bekijkt heel precies welk soort „modernisering” op welk moment nodig is. Aan het nieuwe logo is België nog niet toe.