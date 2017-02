In Arnhem was de nieuwe burgemeester van Den Haag wat onzichtbaar

Van een „directe vrouw” tot een „te onzichtbaar boegbeeld” - in haar periode als burgemeester van Arnhem liepen de meningen over Pauline Krikke behoorlijk uiteen. Desalniettemin gaat Krikke in Den Haag opnieuw op voor het burgemeesterschap.

Krikke (55) is tot op heden lid van de Eerste Kamer voor de VVD, maar zal die functie voor het burgemeesterschap inruilen. Van 2001 tot 2013 was Krikke al burgemeester van Arnhem en daarvoor raadslid en wethouder van Economische Zaken in Amsterdam.

In Arnhem wordt burgemeester Krikke herinnerd als een warme persoonlijkheid.

In Arnhem wordt burgemeester Krikke herinnerd als een warme persoonlijkheid. „Ze pakte je in waar je bijstond”, zegt oud-VVD-fractieleider Theo Theijse. Volgens SP’er Cris Lenting, vanaf 2006 actief in de gemeenteraad, was Krikke zeer betrokken bij de bewoners van haar stad.

Toch is er niet alleen maar lof voor Krikke. Volgens Theo Theijse vond ze het eng om stevige uitspraken naar buiten toe te doen. En ook Lenting noemt dit aspect als iets waarin Krikke als burgemeester tekort is geschoten:

„Ze was te weinig een boegbeeld.”

Theijse herinnert zich ook hoe meteen na Krikkes aantreden „gehannes” ontstond over ambtenaren van wie zij vond dat die „niet competent” waren. „En naarmate de tijd verstreek leek het of ze steeds minder tijd voor de Arnhemmers vrijmaakte, en steeds meer tijd voor zichzelf.” De VVD’er geeft haar partijgenoot een zes voor de periode in Arnhem.

Tijdens haar burgemeesterschap was Krikke binnen de VVD ook voorzitter van de ‘scoutingscommissie’: een groep VVD’ers die als ‘scouts’ op zoek waren naar nieuw liberaal talent voor zowel de landelijke als de Europese afdeling van de partij. Bij het samenstellen van Rutte II was Krikke een naam die meermaals genoemd werd als mogelijk bewindspersoon. Desondanks werd zij niet aangesteld als minister of staatssecretaris.

Conflict Scheepvaartmuseum

Vanaf 1 oktober 2014 was Krikke directeur van het Amsterdamse Scheepvaartmuseum, waar zij na een conflict op 1 januari 2016 weer vertrok. Reden voor het conflict was dat Krikke volgens het managementteam onder meer „intimiderend” zou optreden naar de medewerkers van het museum, „in de praktijk nauwelijks twee dagen per week” aanwezig zou zijn en haar rol als museumdirecteur vooral zou gebruiken om allerlei evenementen te organiseren met het oog op het opdoen van „persoonlijke contacten”. Dat schreef het management destijds in een brief aan de raad van toezicht.

Krikke besloot daarop haar ontslag in te dienen. Twee maanden eerder had de raad van toezicht nog besloten dat Krikke een coach toegewezen zou krijgen om haar bij te staan bij haar werk als museumdirecteur en dat er op zoek zou worden gegaan naar een aparte directeur personeelszaken.

Richard Guernaoui, D66-raadslid en voorzitter van de vertrouwenscomissie die de nieuwe burgemeester heeft aangedragen, noemde Krikke maandagavond een „sterke verbinder met liefde voor de grote stad”. Haar „uitgebreide netwerk” en „heldere opvattingen over het handhaven van de openbare orde” maakte haar volgens de commissie de meest geschikte kandidaat voor het Haagse burgemeesterschap.

Krikke liet in een reactie aan de regionale zender Omroep West weten Den Haag „een superstad” te vinden en „ontzettend uit te kijken” naar het „fulltime wonen en werken” in de stad.

Krikke woont nog in Arnhem maar heeft al een pied-à-terre in Den Haag.