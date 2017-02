Rechter: Brinkman moet Oost-Europese chauffeurs Nederlandse lonen betalen

Transportbedrijf Brinkman Trans-Holland in Emmen, dat voor IKEA planten naar filialen in Scandinavië en Groot-Brittannië vervoert, moet Poolse en Moldavische chauffeurs Nederlandse cao-lonen gaan betalen. Ook mag Brinkman deze chauffeurs niet langer in de cabines van hun trucks laten bivakkeren.

Dat heeft de kantonrechtbank in Assen dinsdag besloten. Het kort geding tegen Brinkman Trans-Holland was aangespannen door de FNV en drie vakbondsleden die bij Brinkman werken.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) deed afgelopen december een inval bij Brinkman. Het bedrijf werd verdacht van „schijnconstructies” met goedkope buitenlandse chauffeurs. Vestigingen van Brinkman in Polen en Moldavië zouden „op papier” zelfstandig zijn, maar in werkelijkheid vanuit Nederland worden aangestuurd. Bedrijfsleider Michael Brinkman ontkende dit destijds in deze krant: „Die subondernemers staan op afstand, daarmee hebben we geen verbintenis”, zei hij.

De kantonrechter ziet de twee Oost-Europese vestigingen wel „als een verlengstuk” van Brinkman, staat in het vonnis. Brinkman is voor 90 procent aandeelhouder van het Poolse bedrijf. Bedrijfsleider Michael Brinkman ging ook persoonlijk naar Polen om de diefstal van 2.500 pallets door een Poolse werknemer te onderzoeken.

Ook uit „planlijsten en vrachtbrieven” blijkt dat beide vestigingen vanuit Emmen worden aangestuurd. Een Poolse chauffeur verklaarde vanuit Nederland aangestuurd te worden voor een „basisloon” van 300 euro per maand plus een (onbelaste) onkostenvergoeding van 55 euro per dag.

Als Brinkman de chauffeurs voortaan geen Nederlandse cao-lonen betaalt of in hun trucks laat rusten, dreigt een dwangsom van twee keer 100.000 euro. De bedrijfsleider was vanmiddag niet bereikbaar voor commentaar.