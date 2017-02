Hoge Raad handhaaft celstraf Badr Hari

De veroordeling van Badr Hari (32) blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad dinsdagmiddag besloten. Na aftrek van acht maanden voorarrest moet Hari nog een half jaar de cel in.

In oktober 2015 werd de kickbokser in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Ook moest hij een schadevergoeding betalen van bijna 45.000 euro. Tegen die straf ging hij in cassatie.

Koen Everink

De rechtszaak tegen Hari gaat over een reeks geweldsdelicten in het Amsterdamse uitgaansleven, die Badr Hari in 2011 en 2012 zou hebben gepleegd. De klachten in cassatie beperkten zich tot de poging tot zware mishandeling met kapotgeslagen glas in de club Jimmy Woo en de zware mishandeling van Koen Everink.

De meeste aandacht kreeg de zaak van Everink. De 42-jarige zakenman werd op 8 juli 2012 in de skybox van dancefeest Sensation White in de Amsterdam Arena zwaar mishandeld. Hij hield er blijvend letsel aan over. Everink werd in maart vorig jaar door een misdrijf om het leven gebracht. De rechtszaak tegen hoofdverdachte Mark de J. loopt nog.

Gerechtshof verhoogde celstraf

De rechtbank in Amsterdam bepaalde in 2014 dat Hari de enige dader is van de mishandeling van Everink. Medeverdachte Ferhat Y. werd toen vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs. Hari moest van de rechtbank 1,5 jaar de cel in, waarvan een half jaar voorwaardelijk, maar hij ging in hoger beroep.

Dat pakte verkeerd uit voor hem. Het gerechtshof verhoogde de straf naar twee jaar, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Ook moest hij ruim 37.000 euro schadevergoeding aan Everink betalen en 7.100 euro aan Jeroen van den Berg, de eigenaar van Club Air.

Hari werd vrijgesproken van de mishandeling van zijn ex-vriendin Rosa Monshauer en die van een beveiliger van club Blincq.

Badr Hari verblijft grotendeels in Marokko, waarmee Nederland geen uitleveringsverdrag heeft. Zijn advocaat, Bénédicte Ficq, verklaarde eerder dat Hari zijn straf zal uitzitten als die wordt gehandhaafd.

De Hoge Raad beoordeelt een zaak niet inhoudelijk, maar grijpt alleen in als bewijs ontbreekt of onbegrijpelijk is geformuleerd. Volgens de advocaat van Hari was dat het geval, maar dat cassatieverzoek heeft de Hoge Raad nu verworpen.