Groningen ‘eist’ komst van klimaatinstituut

De gemeente Groningen gaat lobbyen om een internationaal klimaatinstituut naar de stad te halen. Maandag werd bekend dat het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation in Nederland zal worden gehuisvest. De gemeente vindt dat het kabinet het „aan Groningen verplicht is” het instituut in het noorden te vestigen, als compensatie voor de schade in de provincie als gevolg van de gaswinning.

Dat zeiden ambtenaren dinsdagavond, terwijl op de Vismarkt werd geprotesteerd tegen de gaswinning. Een kleine vierduizend mensen – de cijfers komen van de politie – lopen mee met alweer de derde fakkeltocht. Voorop de commissaris van de koning, cabaretier Freek de Jonge, burgemeesters; daarachter raadsleden, hoogleraren, gedupeerde Groningers, gasbevingsvluchtelingen die zijn uitgekocht door gaswinner NAM. Achteraan actievoerders van Schokkend Groningen met twee trekkers. „Nee, we hebben dit keer geen eieren en tomaten bij ons”, zegt Erik Gerritsen. In 2014 bekogelden ze daarmee het gemeentehuis van Loppersum.

De demonstranten zijn dit keer gekomen tot een eensgezind lijstje keiharde eisen aan minister Kamp (Economische Zaken, VVD) en de NAM over de gaswinning in Groningen. Nieuwe eis daarop: er moet een ‘generaal pardon’ komen voor alle bevingsschades die in behandeling zijn genomen. Het gaat, volgens informatie op de website van NAM, in totaal om 11.220 schadegevallen waarover nog niet is beslist of er een schadevergoeding voor wordt betaald.

Clubtenue is verboden tijdens de demonstratie – dus SP-leider Emile Roemer en CU-voorman Gert-Jan Segers dragen geen partijkleding. Maar Groninger vlaggen zijn er des te meer. Freek de Jonge staat op het podium, hij somt het eisenlijstje op. Bij elk punt stijgt vanaf de Vismarkt gejuich op. De gaskraan moet zo snel mogelijk dicht. Er moet een uitkoopregeling komen voor iedereen die het gasbevingsgebied wil verlaten. Het gasgebouw moet worden ontmanteld.

Na afloop zijn Freek en zijn vrouw Hella de Jonge tevreden. „Mijn jas is in brand gevlogen, maar dat kan me niet schelen”, zegt zij.

Scheuren in de muren

‘Bij elke nieuwe beving komt er schade bij’ Rozemarijn Dreijer is zes jaar en komt uit ’t Zandt, dat ligt in het hart van het aardbevingsgebied in Noordoost-Groningen. Samen met haar broers van 15 en 9 jaar en haar ouders loopt Rozemarijn mee in de fakkeltocht. „Bij ons thuis hebben we een hele dikke beving meegemaakt”, zegt ze, met een kracht van drie op de schaal van Richter, vertelt haar moeder. Maar daar kan Rozemarijn zich niks van herinneren. „Ik was pas drie. Je ziet er alleen scheuren van in mijn slaapkamer.” Haar moeder: „Rozemarijn heeft geen behang. Bij elke nieuwe beving komt er schade bij. Dan komen bouwvakkers weer scheuren smeren. Maar het helpt helemaal niks. En weet je wat me het meest beklemt? De basisschool moet ook nog verstevigd worden tegen gasbevingen.” Rozemarijn: „Ik droom over een roze kamer. Denk je dat ik die krijg, mama?”

Onveilig gevoel Foto’s Kees van de Veen ‘Gezien hoeveel huizen in de stutten staan?’ Sven Schoonen is 15 jaar, zit in 3 havo, en woont in de stad Groningen. Het is mijn eerste demonstratie, vertelt hij met een grote grijns op het gezicht. „Gas winnen, tuurlijk, maar waarom moet dat ten koste gaan van mensen, vaders, moeders, kinderen? Die voelen zich thuis niet veilig meer als er een aardbeving is geweest. Sommigen worden er ziek van. En heb je gezien hoeveel huizen in de provincie in de stutten staan? Ongelooflijk dat dat zomaar kan in een welvarend land als Nederland.” Vrienden van school of basketbal heeft hij nog niet gezien. Maar zijn tante vroeg of hij kon helpen om fakkels uit te delen. En dat doet hij nu met zijn neef Merijn (17). Ze hebben heldere instructies gehad „Net was er een oudere man die stonk naar drank. Die hebben we maar geen fakkel meegegeven.”