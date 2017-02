Franse politie opnieuw onder vuur voor gebruik van buitensporig geweld

Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Stuur mij NRC Internationaal

Wat er precies is gebeurd tijdens de arrestatie van Théo L. donderdag in de Parijse voorstad Aulnay-sous-Bois is onduidelijk. Maar dat een simpele identiteitscontrole ernstig uit de hand is gelopen, staat vast. De 22-jarige jongen ligt in het ziekenhuis met zware verwondingen aan niet alleen zijn hoofd, maar ook aan zijn sluitspier en anaal kanaal. Drie agenten worden verdacht van opzettelijke geweldpleging en zijn voorlopig geschorst. Tegen een vierde agent loopt een onderzoek voor vermeende verkrachting. Hij zou zijn wapenstok bij de jongen hebben ingebracht.

Het is niet voor het eerst dat politieoptreden in de banlieue escaleert. Agenten en criminelen voeren in de onrustige flatwijken rond Parijs een sluimerende straatoorlog. De politie ligt regelmatig onder vuur na hardhandig optreden. Ook niet voor het eerst gingen bewoners de straat op. In de ‘Cité la Rose des Vents’ in Aulnay is het al een paar avonden onrustig. Na een vreedzame protestmars ontstonden maandag rellen waarbij auto’s en winkels in brand gingen.

‘Justice pour Théo’ stond op snel bedrukte T-shirtjes die de demonstranten droegen. Dat riep herinneringen op aan de aanhoudende manifestaties voor Adama Traoré, een 24-jarige jongen die vorig jaar juli om het leven kwam toen gendarmes hem bij zijn arrestatie lang met de borst tegen de grond drukten zodat hij geen lucht meer kreeg. Samen met bekende artiesten als rapper Rohff en acteur Omar Sy hebben zijn nabestaanden geprobeerd met de slogan ‘Justice pour Adama’ een Franse versie van de Afro-Amerikaanse protestbeweging Black Lives Matter op te zetten.

Franse politieagenten staan klaar om confrontaties met jongeren in Aulnay-sous-Bois te voorkomen. Volgens de politie zijn 26 protesterende mensen in de nacht van maandag 6 februari op dinsdag 7 februari gearresteerd vanwege geweld tegen de politie. Die nacht werd geprotesteerd uit woede, vanwege het geweld van de politie tegen Théo L. Foto Christophe Ena/AP

Lees ook: Agent met camera de banlieue in , over de slechte relatie tussen bewoners van voorsteden en de politie

Maar terwijl de zaak Traoré vooral de banlieue bezighield en politiek nauwelijks enige rimpeling gaf, is het lot van Théo L. direct een landelijke kwestie geworden. Burgemeester Bruno Beschizza van Aulnay, lid van de centrum-rechtse Republikeinen en oud-agent, eiste een onderzoek naar de omstandigheden. Hij wees erop dat Théo L. geen strafblad heeft en „een positief voorbeeld” voor de buurt is. Topadvocaat Éric Dupond-Moretti, die ook voetballer Karim Benzema vertegenwoordigt, heeft aangeboden Théo te verdedigen. Volgens hem hadden de agenten „de wil om te vernederen”. Dinsdag vertoonde president François Hollande zich bij het ziekbed van de jongen.

Théo was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats, zeggen ooggetuigen. De agenten controleerden jongeren die ze verdachten van drugshandel. Toen een vriend van Théo werd aangezien voor een ‘chouf’ (straattaal voor iemand die voor dealers op de uitkijk staat) zou hij zich voor de agenten hebben geworpen. Op videobeelden is te zien hoe hij tegen de grond gewerkt wordt en zijn broek afzakt. Een van de agenten „gebruikte zijn uitschuifbare wapenstok”, aldus het parket.

De Franse krant Le Parisien zette beelden van de arrestatie online:



Ook dat was niet voor het eerst. Tegen een agent die in 2015 in buurgemeente Drancy zijn wapenstok bij een arrestant inbracht om hem in de auto te krijgen is vorige maand zes maanden voorwaardelijk geëist.