‘Eindelijk gaan we hier op Schiphol goed werken’

Soepel zwaaien de portieren open van de zwarte Mercedes. In tegenspraak met de treurigstemmende miezerregen rond Schiphol, glimlacht Mustafa van oor tot oor („Nee, geen achternaam, je weet maar nooit of die ronselaars me komen halen”). Terwijl hij twee Ieren met hun rolkoffers de auto in helpt, wil de taxichauffeur graag dit kwijt: „Eindelijk kunnen we hier goed werken. Voor het eerst in twee jaar tijd.” Een collega die klaarstaat om het volgende vrachtje in ontvangst te nemen, knikt instemmend.

Dinsdagmorgen kwam er een – voorlopig – eind aan een slepende taxi-oorlog voor de poorten van luchthaven Schiphol. De rechtbank in Haarlem bepaalde dat taxichauffeurs zonder officiële standplaats (de ‘ronselaars’ volgens Mustafa) niet langer hun diensten mogen aanbieden. De voorzieningenrechter vond het verbod daarop dat de gemeente Haarlemmermeer had uitgevaardigd, rechtsgeldig.

Niet dat alle onofficiële chauffeurs zich dinsdagochtend meteen als makke lammeren lieten wegsturen. Er was tussen elf en één uur wat gedoe en geduw geweest, vertellen verschillende regelaars rond de taxi-standplaats. Volgens de gemeente zelf was alles soepel verlopen. „Voor zover wij weten had men ervoor gekozen niet aanwezig te zijn”, zegt de woordvoerder van de burgemeester van de Haarlemmermeer over de onofficiële chauffeurs.

De gemeente was rond elf uur meteen begonnen met handhaving van het verbod. Ze hadden flyers uitgedeeld met uitleg. Marechaussees en zogenoemde boa’s (van het Bureau Handhaving) met hun karakteristieke zwart-blauwe outfit deden de rest.

Later op de middag zwermen nog steeds een paar van de boa’s over de taxistandplaats om een oogje in het zeil te houden. Maar het is zo rustig dat een toegesneld cameraploegje van een televisiestation teleurgesteld de spulletjes maar weer inpakt.

Steeds meer klachten

Een steeds hoger oplopend conflict op de stoep van de aankomsthal is zo met een sisser afgelopen. In 2015 bepaalde de rechter dat taxichauffeurs met een vergunning op alle openbare wegen klanten mochten oppikken. Sindsdien nam het aantal taxichauffeurs op en rond de luchthaven sterk toe.

Veel chauffeurs zonder officiële standplaats liepen naar de aankomsthal of namen klanten mee naar een garage waar hun auto klaarstond. De gemeente kreeg naar eigen zeggen steeds meer klachten van reizigers en beveiligers over de ronselaars die zich schuldig zouden maken aan intimidatie, oplichting, belediging en bedreiging. En van officiële taxichauffeurs, die klaagden over broodroof.

In reactie daarop besloot de gemeente in januari de algemene plaatselijke verordening voor het gebied rond Schiphol aan te passen. Het aanbieden van taxidiensten buiten de daarvoor aangewezen gebieden verboden, met boetes die konden oplopen tot 1.500 euro.

Een groep van 61 taxichauffeurs liet het er niet bij zitten en spande een kort geding aan. Hoewel het verbod vanaf 30 januari zou worden gehandhaafd, heeft de gemeente gewacht de uitspraak van de rechter in het kort geding. Die kwam dus dinsdag.