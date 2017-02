Eerste Kamer akkoord met afpakken Nederlanderschap

Het kabinet kan binnenkort zonder toestemming van een rechter het Nederlanderschap intrekken van onder andere Syriëgangers. Een nipte meerderheid van de Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met dit wetsvoorstel van minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie, VVD).

Het gaat om mensen die volgens de minister van Justitie een gevaar vormen voor de nationale veiligheid en die een dubbel paspoort hebben. Het is volgens internationaal recht niet toegestaan om burgers stateloos te maken. De beslissingen van de minister zullen wel achteraf worden voorgelegd aan een rechter.

VVD, CDA, PVV, SGP en 50PLUS stemden voor. Regeringspartij PvdA, die het voorstel in de Tweede Kamer nog steunde, stemde er in de senaat tegen.

De Eerste Kamer steunde dinsdag ook een tijdelijke wet waarmee het kabinet de komende vijf jaar – zonder veroordeling – een meldplicht, contactverbod of gebiedsverbod kan opleggen aan mensen die aan het radicaliseren zijn. Daarmee wil het kabinet voorkomen dat deze mensen uitreizen naar Syrië.

De senaat ging verder akkoord met een wet waarmee de paspoorten en identiteitskaarten vervallen verklaard kunnen worden van mensen die een uitreisverbod hebben gekregen.