Duterte: corrupte agenten naar extremistenbolwerk sturen

De Filippijnse president Rodrigo Duterte wil corrupte politieagenten voor straf naar een gebied sturen waar islamitische extremisten de macht in handen hebben. Dat heeft hij dinsdag aangekondigd, meldt persbureau Reuters.

Duterte sprak dinsdag op het terrein van het presidentieel paleis in Manila vierhonderd van corruptie verdachte agenten toe. Hij noemde hen ‘sukkels, idioten en klootzakken’. Daarna dreigde hij hen naar het eiland Basilan te sturen, dat door de aan Islamitische Staat gelieerde beweging Abu Sayyaf wordt bestuurd.

“Daar gaan jullie twee jaar wonen. Als je levend terug komt, mag je weer bij de politie komen werken. Maar als je er overlijdt, zal ik het politiekorps opdragen geen cent uit te geven om je lichaam terug te brengen. Dan word je daar begraven.”

Vrijwillig vertrek

Agenten die het niet zien zitten twee jaar lang naar het gebied te vertrekken waar de moslimextremisten regelmatig gevangenen onthoofden, mogen van Duterte ook vrijwillig vertrekken bij de politie. Dat is echter geen makkelijke uitweg, benadrukt de president.

“Ga je brood op een eerlijke manier verdienen. Ik geef een bataljon opdracht om je in de gaten te houden. Helaas heeft dit land ervaren dat de meest geharde criminelen vaak ex-agenten of ex-soldaten zijn.”

Als burgemeester van de stad Davao genoot Duterte al de reputatie van een bikkelharde crimefighter, die er niet voor terugdeinsde talloze drugscriminelen en -gebruikers uit de weg te ruimen. Sinds zijn aantreden als president in juni vorig jaar past hij zijn tactieken landelijk toe.

De afgelopen maanden doodden politieagenten en moordeskaders in opdracht van Duterte bijna 8.000 drugsverdachten en verslaafden. Om zijn beleid kracht bij te zetten, schepte Duterte in december op dat hij ooit eigenhandig criminelen had doodgeschoten.

In januari schortte Duterte zijn acties tegen drugscriminaliteit tijdelijk op, omdat hij de politie onder handen wilde nemen. Hij noemde het politieapparaat ‘corrupt tot op het bot’. Omkoopbare ambtenaren gooit Duterte hoogstpersoonlijk uit een helikopter, dreigde Duterte eind vorig jaar. “Dat heb ik al eens eerder gedaan. Waarom zou ik het niet nog eens doen?”