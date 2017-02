Dit YouTube-kanaal maakt muzikale hits onbeluisterbaar

Aanvankelijk lijkt alles in orde met de hit Lose Yourself van raplegende Eminem. Maar na de intro gaat het mis: de vocalen worden 2 procent trager afgespeeld, waardoor de rapper zijn lines continu naast de beat dropt. Het eerste couplet is nog enigszins te doen, maar wanneer het refrein begint, zet je het nummer met rechtopstaande nekharen uit.

‘Pluffnub’ is het YouTube-kanaal van de 20-jarige Canadees Kane Scott. Hij studeert muziek en digitale media en uploadt populaire muziek die hij meestal op slechts één punt aanpast. In zijn versie van Happy van Pharrell Williams bakt de muzikale begeleiding er niets van, in de Vijfde Symfonie van Beethoven zijn alle instrumenten vals gestemd en in zijn 367.000 keer bekeken bewerking van Africa van Toto is de zang vals en loopt de beat uit de maat.

Ontspoorde grap

Het is eigenlijk een uit de hand gelopen grap, bekent Scott:

“Vorig jaar had ik te veel vrije tijd en uploadde ik een video van A-Ha’s Take on Me met valse zang en deelde die op Reddit. De dag erna vroegen mensen me er meer te maken. Sindsdien heb ik meer dan honderd video’s gemaakt.”

De video waar het allemaal mee begon:



Mensen vermaken en irriteren

Scott wil mensen “op een speelse manier lichtjes irriteren”, maar vooral aan het lachen maken. Het lijkt veel werk, maar Scott zet de meeste filmpjes in een minuut of tien in elkaar (de paar video’s over muziektheorie uitgezonderd). Scott:

“Ik zoek nummers waarvan ik de instrumenten afzonderlijk kan aanpassen – en die vervorm ik dan tot ik de meest tenenkrommende uitkomst heb.”

Zijn eigen favoriet is Queen’s Bohemian Rhapsody, waarbij de zang een halve toon verlaagd is. “Als Freddie Mercury dan vol passie en zelfvertrouwen “To me” zingt of “Mamaaaaa!” uitschreeuwt terwijl het zó vals is, klinkt dat zo slecht dat het op de lachspieren werkt.”