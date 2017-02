Dakota Johnson praat niet graag over seksspeeltjes

Schaamte en schuchterheid passen de hoofdrolspeelster in Fifty Shades Darker eigenlijk niet. Grenzen zijn er om wild te doorbreken, dat is ook weer de boodschap in de nieuwste sado-masochistische softporno. Maar actrice Dakota Johnson (27) blijkt tijdens een persontmoeting in West Hollywood ongemakkelijk kuis te zijn. Een vraag over haar favoriete seksspeeltje kan haar onmogelijk verrassen. In een eerder interview omschreef ze sex toys immers als ‘beautiful things’. Nu slaat ze de ogen neer. „Nou, wat een ongepaste vraag”, mompelt ze.

Toch zal het vervolg op Fifty Shades of Grey wederom vele miljoenen liefhebbers van het soft-erotische handboeien-genre bereiken, net als de gelijknamige boeken van E.L. James. Dat betekent dat Johnson onophoudelijk opduikt in de roddelmedia en hijgerige tv-shows van Hollywood, zoals Extra en Entertainment Tonight.

Ze mag dan de dochter zijn van Don (Miami Vice) Johnson en Melanie (Bonfire of the Vanities) Griffith, de actrice is net zo schuchter als haar ernstige personage Anastasia Steele voordat zij kirrend de sm-subcultuur in duikt. Haar verhouding met faam doet denken aan die van Jennifer Lawrence (The Hunger Games), eveneens een fenomeen, evenmin gelukkig met de aandacht.

Heeft Johnson dan spijt van de trilogie? „Niet per se. Maar het voelt niet altijd 100 procent positief. Ik kamp met golven van angst en onzekerheid. Ik vraag me soms af: ‘wat zullen mensen denken?’”

Fifty Shades zal geen Oscars winnen, maar dankzij de hitfilms is Johnson wel snel gestegen in de hiërarchie van Hollywood. Inmiddels staat ze bovenaan op de lijst van populairste actrices van roddelwebsite Just Jared. Ze klinkt verwonderd: „Tot voor kort was het vooral van: als ik het maar goed doe op de auditie.” Toch, na deel III wil ze even geen seksscènes meer. „Mijn ouders zouden deze films wel willen zien, maar gezien de ongepaste materie…” Ze laat een stilte vallen, toch weer schuchter bij de gedachte aan haar moeder bij een voorstelling van Fifty Shades Darker.