Blokker sluit één op de drie Belgische filialen

Blokker gaat 69 van zijn 190 winkels in België sluiten. Dat maakte het retailconcern dinsdag bekend. Door de sluiting verliezen mogelijk 302 werknemers hun baan.

De filialen moeten dicht omdat Belgische tak van Blokker slecht draait. De omzet is in vijf jaar gedaald met 20 procent. In 2015 maakte het bedrijf 15 miljoen euro verlies. Naar verwachting is het verlies over 2016 nog eens 3 miljoen euro meer.

Noodzakelijk

Bernd Bosch, de CEO van de Belgische Blokker-afdeling, zegt dat de reorganisatie noodzakelijk is om ‘de toekomst van ons bedrijf in België veilig te stellen’. Maar makkelijk zal het niet worden, geeft hij toe: “Het plan bedreigt 302 jobs en ik ben mij er heel goed van bewust dat deze aankondiging voor ons allen erg moeilijk is.”

Sinds Blokker in 2014 de ‘eerste rode cijfers in zijn geschiedenis’ boekte, verkeert het winkelbedrijf in zwaar weer. De verkopen staan onder druk doordat veel consumenten tegenwoordig online shoppen. In 2015 leed Blokker een recordverlies van 52 miljoen euro.

Blokker-CEO Casper Meijer en financieel directeur Jeroen Visser zeiden vorig jaar in interview met NRC niet bang te zijn het failliete V&D achterna te gaan. Het familiebedrijf, opgericht in 1896 en ook eigenaar van Xenos, Bart Smit en Leen Bakker, zou genoeg reserves hebben om verliezen op te vangen. Meijer:

“Het liefst maken we volgend jaar weer winst, maar het hoeft niet. Met onze aandeelhouders hoeven we niet elke drie maanden gejaagd naar het resultaat te kijken. Dat is een zegen, dat kan ik wel vertellen.”

Om de cijfers uit het rood te krijgen, voerde Blokker de afgelopen tijd al herstructureringen door. In 2015 vielen er 400 ontslagen, een jaar later kwamen er daar 390 bij. Ook gaf de keten zijn winkels herhaaldelijk een make-over. Blokker huurde zelfs Sex and the City-actrice Sarah Jessica Parker in voor een reclamespot: