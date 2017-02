‘Alternatief voor kunstgraskorrels was beschikbaar’

Twee bedrijven hadden alternatieven ontwikkeld voor kunstgraskorrels, waarvan de veiligheid afgelopen maanden ter discussie is komen te staan. Dat blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant. In plaats van rubberkorrels, maakten zij korrels van kunststof, die ver onder de strengste eisen voor producten met kankerverwekkende stoffen zouden blijven.

De bedrijven, het Zwitserse Sekisui Alveo en Terra Sports Technology BV, benaderden de overheid met hun alternatieven, op het moment dat Nederland op het punt stond de eisen voor kunstgraskorrels te verzwaren. Op dat moment, eind 2015, moest in de Europese Commissie besloten worden of de kunstgraskorrels onder ‘artikel’ of ‘mengsel’ zouden vallen. De veiligheidseisen voor artikelen zijn strenger dan die voor mengsels.

Aanvankelijk neigde Nederland voor de strengere artikeleisen, maar onder druk van de bandenbranche én de Europese Commissie trok Nederland die beslissing terug, schrijft de Volkskrant.

2.000 kunstgrasvelden

In Nederland liggen op 2.000 kunstgrasvelden rubberkorrels gemaakt van oude autobanden. Volgens het RIVM blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de kankerverwekkende stoffen in het rubbergranulaat geen risico vormen voor de gezondheid van spelers. inds tv-programma Zembla in oktober vorig jaar een uitzending wijdde aan kunstgraskorrels, is de discussie over de veiligheid ervan opnieuw opgelaaid. Onderzoeken die uitwijzen dat de korrels veilig zijn, zouden van slechte kwaliteit zijn.

Onder meer op basis van een van deze onderzoeken trok Nederland zijn beslissing terug om de eisen voor kunstgraskorrels te verscherpen. Volgens minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) heeft Nederland zich bij zijn beslissing niet laten beïnvloeden door de lobby van de bandenbranche.