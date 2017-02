De Haagse Stemming: Nepnieuws, persoonlijke aanvallen, ophitserij, drama en aangiftes

Goedemorgen! Nepnieuws, persoonlijke aanvallen, ophitserij, drama en aangiftes vinden hun weg in de campagne. Rutte, Buma en Van der Staaij vinden elkaar in de Stemwijzer. En Rutte vindt opeens toch twee miljard voor de verpleeghuiszorg.

OPHITSERIJ: Nepnieuws, de campagne ingeslingerd door de koploper in de peilingen zelf, die een andere lijsttrekker met terrorisme associeert. Het gephotoshopte beeld van Alexander Pechtold tussen demonstrerende islamitische fanatici dat Wilders gisteren op Twitter zette bepaalde de rest van de dag het ‘nieuws’. Pechtold noemde de actie “onacceptabel” en “je reinste ophitserij”. Wilders sloeg terug met “dramaqueen”. Geen onschuldige ontwikkeling meer nadat in de VS een verwarde man met een geladen geweer een pizzeria binnenviel omdat hij valse berichten over een pedofielennetwerk rond Hillary Clinton geloofde. Het kan mensen “op verkeerde ideeën” brengen, aldus Pechtold, die vaker bedreigd wordt - hoewel waarschijnlijk lang niet zo vaak als Wilders.

Mobiliseert de achterban: Maar de commotie is ook gewoon Hollandse campagne. Waarin de schaarste die Wilders creëert alles wat hij doet nieuws maakt. En de klassieke tegenstelling tussen de PVV en D66 beide lijsttrekkers helpt bij hun achterban. “Voor Wilders is het bijeffect dat hij Rutte, zijn voornaamste concurrent, uit het nieuws houdt, en voor Pechtold dat hij concurrenten Klaver en Asscher uit beeld duwt. Vooral voor Asscher is dit pijnlijk. Hij wil de anti-Wilders zijn, maar komt er niet mee in beeld”, schrijft politiek columnist Tom-Jan Meeus.

Aangiftes: Pechtold overweegt overigens aangifte te doen. Net als ProDemos, de maker van de Stemwijzer, dat wil doen tegen een nepversie van GeenStijl. Die verscheen een dag eerder en raadt iedereen aan op de ‘wandelende stemkastjes’ van GeenPeil te stemmen. “Ze brengen mensen op een dwaalspoor”, aldus de advocaat van ProDemos in NRC.

VOORSORTEREN: De Stemwijzer zorgde niet voor schaamte bij de lijsttrekkers, want die kwamen allemaal netjes bij hun eigen partij uit na het beantwoorden van dertig stellingen. Interessanter is dat Rutte - in eigen kring nog wel eens verdacht van groene en linkse sympathieën - de SGP als tweede en CDA als derde keuze zag verschijnen. Volgens Rutte zelf kwam dat omdat er weinig immateriële vragen gesteld werden. Buma’s topdrie was dezelfde, maar dan in omgekeerde volgorde. En ook hij wilde dit meteen relativeren. Bij Van der Staaij kwam het CDA net voor VVD. Roemer en Segers hadden tot hun verrassing allebei veel raakvlakken met Denk. En Sylvana Simons bleek het voor 16 procent oneens te zijn met haar eigen partij.

LEUKE DINGEN VOOR DE MENSEN: Bij linkse partijen, de SP voorop, zal het AD - voor al uw verkiezingsbeloftes, groot en klein - vanochtend met verbijstering gelezen worden. Daarin biedt Rutte twee miljard euro voor de verbetering van verpleeghuizen. In een interview tussen ouderen die “dolgelukkig” zijn, blijkt Rutte opeens toch het geld te hebben gevonden waar een maatschappelijke initiatief al lang om smeekt. Vorige maand mocht PvdA-staatssecretaris Van Rijn namens het kabinet maar 100 miljoen extra beloven. Daar valt de draai van GroenLinks op Defensie bij in het niet.

SENATOR NAAR DEN HAAG: Nee, Jan Peter Balkenende wordt niet de nieuwe burgemeester van Den Haag, zoals gisteren even het gerucht was. De stad kiest VVD-senator Pauline Krikke om haar partijgenoot Jozias van Aartsen op te volgen. Krikke - eerder wethouder in Amsterdam en burgemeester van Arnhem - ging een jaar geleden met ruzie weg als directeur van het Scheepvaartmuseum, maar is dus volledig gerehabiliteerd.

WAT WIJ LEZEN:

Gasprotest: Met een fakkeltocht zullen Groningers vanavond door hun stad trekken om aandacht te vragen voor “het grootste naoorlogse schandaal van Nederland”. De aardbevingen door gaswinning en vooral het gebrekkige herstel en compensatie van de schade daarvan staan morgen ook centraal in het lijsttrekkersdebat in het Groningse provinciehuis. Verslaggever Wubby Luyendijk tekent op hoe het maatschappelijk protest zich ontwikkelt en wat BN’ers daarmee te maken hebben. Met de verkiezingen in zicht zou dat wel eens tot een nieuw pact tussen partijen kunnen leiden.

Sleepnet: De Tweede Kamer behandelt morgen de uitbreiding van de bevoegdheden van de inlichtingendiensten. Bulkinterceptie, het met een sleepnet verzamelen van grote hoeveelheden al dan niet nuttige gegevens, mag nu nog niet, maar straks wel. In NRC wordt aan de hand van negen vragen uitgelegd wat de wet precies inhoudt.

WAT WIJ VOLGEN: De Tweede Kamer debatteert vanavond over het toekomstige energiebeleid. De Eerste Kamer stemt vanmiddag over het intrekken van het Nederlanderschap van jihadisten. In het debat vorige week was daar veel kritiek op, maar de vraag is of de senaat alleen blaft of ook bijt.

QUOTE VAN DE DAG:

“1 Tweetje. 180 tekens en een oude nepfoto uit 2009. EenVandaag RTLNieuws NOS Journaal Nieuwsuur RTL Late Night Jinek #ilovetwitter”

Geert Wilders reageert gisteravond laat via zijn favoriete sociale medium triomfantelijk op de reuring die hij heeft veroorzaakt