Wie maakte een mooiere dan Eden Hazard met zijn sologoal?

Redelijk hot op internet dit weekend: Ntumba Massanka. Geboren in Tottenham maar al jong verhuisd naar Manchester, alwaar United hem als 12-jarige aantrok. Old Trafford haalde hij nooit, maar desalniettemin een prima goal voor Wrexham.

De Afrika Cup zit erop en de veelbelovende generatie van Burkina Faso won knap de troostfinale van Ghana. De Black Stars kennen we inmiddels wel van meerdere WK’s, maar het moet ons niet verbazen als we de Burkinabé over anderhalf jaar in Rusland ook gaan tegenkomen. Prima als Alain Traoré dan ook komt.

En voetbalverslaggevers uit Chili en Venezuela meldden afgelopen zomer nog dat Romulo Otero mogelijk naar de Eredivisie kwam. Het werd uiteindelijk Atlético Mineiro: want Belo Horizonte bleek toch wat aantrekkelijker dan Groningen, Nijmegen of Utrecht. Toch jammer, zo bleek zaterdag.

3. Dani Garcia (Valencia v EIBAR 0-3)

Het blijft moeizaam gaan met Valencia in de Primera Division. Nota bene thuis tegen Eibar ging het dit weekend buitengewoon onaangenaam mis: 0-4. De derde van de bezoekers was geweldig, al mocht de goal van Juan Cuadrado (Juventus) tegen Inter er zondag ook zijn.

2. Eden Hazard (CHELSEA v Arsenal 2-0)

Oh-oh Arsenal. Dat Francis Coquelin, de beoogde roerganger op het middenveld, zich zo laat wegzetten door de kleinste man op het veld is merkwaardig. Het tot twee keer toe ‘verdedigen’ door Laurent Koscielny: pijnlijk zelfs. De reactie van trainer Antonio Conte: puur. En met uiteindelijk acht Arsenal-spelers in de zestien een propere solo afronden? Klasse:



1. Pedro Carmona (AUDAX SÃO PAULO v São Paulo 2-0)

Je moet van goeden huize komen om zo’n goal als die van Hazard van de eerste plek te drukken. Alhoewel; we moeten elkaar ook niet voor de gek houden. Eden was nu ook weer geen Diego tegen Engeland op het WK ’86. Deze week een teamgoal op 1, en dat is niet zomaar: